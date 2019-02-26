奇異出售製藥事業

2019-02-26 01:26 經濟日報 編譯 經濟日報 編譯 洪啟原 ／綜合外電



奇異公司（GE）25日同意將旗下生物製藥事業Biopharma出售給丹納赫集團 （Danaher），交易金額上看214億美元。羅氏大藥廠（Roche）同日也宣布，斥資43億美元收購費城生技公司Spark Therapeutics，跨足基因治療市場。 奇異公司（GE）同意將旗下生物製藥事業Biopharma出售給丹納赫集團，交易金額上看214億美元。 美聯社 分享 facebook

奇異表示，這項交易與融資條件和股東投票權無關。

丹納赫除了以210億美元現金收購外，還須負擔奇異部分的退休金債務。奇異25日早盤股價大漲13%；預計第4季完成這項交易。

Biopharma隸屬於奇異的生命科學部門，去年營收達30億美元。

丹納赫擬提供可強制轉換的特別股，籌得約30億美元，為這次收購案提供資金。

瑞士藥廠羅氏同日表示，將以每股114.5美元收購Spark，比Spark上周五的收盤價高出一倍，預計第2季完成交易。

羅氏可透過這項交易取得Spark的遺傳性失明基因治療藥物Luxturna、血友病基因療法以及神經退化性疾病療程。羅氏的競爭對手諾華（Novartis）也正積極跨足基因治療。

Vontobel銀行分析師表示，羅氏可望透過這項交易跨足基因治療市場，但潛在風險是可能不敵擁有相同療程的競爭對手。

諾華同意以87億美元收購美國基因治療生技公司AveXis，藉此取得含脊髓性肌肉萎縮症在內的基因失調的治療。

羅氏執行長舒萬說：「Spark的專業在整個基因治療價值鏈是有目共睹的，可為嚴重疾病療程提供重要且全新的機會。」