加國金礦商 敵意收購美企

2019-02-26 01:26 經濟日報 編譯 經濟日報 編譯 陳律安 ／綜合外電



加拿大Barrick黃金公司25日以近180億美元的全股票交易，對美國對手Newmont礦業公司發起敵意收購，若成功將結合全球兩大黃金礦商。

Barrick黃金公司將以「市值」收購，提出用2.5694股換Newmont 1股，將Newmont估值定在178億美元或每股33.50美元，但較上周五（22日）收盤價低8%。

Barrick黃金公司執行長布利斯托聲明表示，兩者的結合將創造全世界最棒的黃金公司，並且能整合雙方在美國內華達州的資產。

黃金產業合併在沉寂幾年後，吹起整併風。Barrick黃金公司上月以60億美元收購Randgold資源公司，Newmont礦業公司也以100億美元買下對手Goldcorp。

收購消息曝光後，Newmont股價早盤下跌2.8%，Barrick則下跌0.7%。

本次敵意收購，形同金礦業競爭最激烈的兩大對手間，管理階層的攤牌。

Barrick長久以來考慮合併Newmont，成為競爭對手難以匹敵、市值達約420億美元產業巨擘。

Barrick說，收購將能省下超過70億美元的營運成本。

若交易完成，很有可能影響到Newmont對Goldcorp的收購，使全球三大黃金礦商的未來浮現問號。兩者多年來斷斷續續的合併談判，也將劃上句點。