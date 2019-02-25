川普再對OPEC開砲：世界經濟很脆弱 無法承受高油價

2019-02-25 20:59 經濟日報 記者 經濟日報 記者 陳律安 ╱即時報導



美國總統川普25日又再度對石油輸出國組織（OPEC）展開攻擊，說世界已經太過脆弱，無法應付油價上漲，要OPEC「放輕鬆、別著急」。國際油價應聲翻黑。

川普先前已三番兩次砲轟OPEC，並施壓OPEC不要減產，阻止2018年油價大幅上漲。川普最新推文發布後，紐約原油期貨價格應聲再度下跌，盤中小跌0.3%報每桶57.07美元。