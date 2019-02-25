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川普再對OPEC開砲：世界經濟很脆弱 無法承受高油價

2019-02-25 20:59經濟日報 記者陳律安╱即時報導

美國總統川普25日又再度對石油輸出國組織（OPEC）展開攻擊，說世界已經太過脆弱，無法應付油價上漲，要OPEC「放輕鬆、別著急」。國際油價應聲翻黑。

川普先前已三番兩次砲轟OPEC，並施壓OPEC不要減產，阻止2018年油價大幅上漲。川普最新推文發布後，紐約原油期貨價格應聲再度下跌，盤中小跌0.3%報每桶57.07美元。

由於OPEC+減產、美中貿易戰拖累經濟的憂慮降溫，再加上華府禁運委內瑞拉原油，原油今年迄今漲逾25%。

川普再對OPEC開砲。 路透
川普再對OPEC開砲。 路透
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