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奇異214億美元出售生物製藥事業Biopharma給丹納赫
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2019-02-25 20:46
經濟日報 記者
洪啟原
╱即時報導
奇異公司（GE）25日同意將旗下生物製藥事業Biopharma出售給丹納赫集團 （Danaher），這項交易總值達214億美元。
奇異盤前股價大漲10%，預計第4季完成這項交易。
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