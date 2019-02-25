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Netflix《羅馬》抱走三座奧斯卡 可能改變電影業生態？

2019-02-25 20:38經濟日報 記者易起宇╱即時報導

全球影視圈年度盛事奧斯卡頒獎典禮已於台灣時間今（25）日上午結束，Netflix的《羅馬》（Roma）共抱捉了最佳導演、最佳攝影及最佳外語片三項大獎，雖然未能拿下最大的最佳影片獎，但仍證明串流平台上也會有優質電影，或許還會打破數十年來只能透過電影院觀賞首輪電影的現狀。

CNBC報導，Netflix和亞馬遜的Prime Video多年來持續購買具有得獎潛力的好電影，亞馬遜2017年的《海邊的曼徹斯特》（Manchester by the Sea）是首部由一家網路巨擘發行、並得到奧斯卡獎最佳影片提名的電影。這兩家公司的服務目前全球都擁有超過1億名訂戶。電影製作者從如此大量的觀眾身上得到愈來愈多當頭棒喝，對他們來說，將電影推上院線播放或許已愈來愈不重要。

數位錄放影機公司TiVo前執行長羅傑斯在CNBC節目上表示：「電影院並不會消失，只是會有更多電影轉向往這種家庭類型播映管道直接發行。我未來五年都將不會再上戲院去看電影。」

Netflix事實上在《羅》片的發行上有試著不要對電影業造成太多震撼，這部片在許多國家還是有上院線，而且也和其他一般奧斯卡入圍片一樣設定上映日期。

《羅》片在Netflix上的上架日期是去年12月14日，一個奧斯卡入圍片標準的首映日期。雖然大部分電影院也都是從這天開始同步上映這部片，但Netflix還是有先讓一些戲院提前上映幾周。

不過，這樣的推出計畫還是惹到了一些人。墨西哥的Cinepolis、AMC Theatres和Regal Cinemas三家連鎖戲院都猶豫是否要上映《羅》片，因為Netflix並未尊重傳統上讓院線先上映90天的潛規則。

媒體公司間在希望縮短或消除獨占播映期間上的紛爭已吵了好多年。環球影業2011年本來想將一部艾迪墨菲主演的犯罪喜劇電影《神偷軍團》（Tower Heist），讓康凱斯特（Comcast）的50萬名有線電視訂戶能在院線上映同天花59.99美元看到，但最後卻放棄了。雖然訂價太高也是問題，但主要還是因為受到戲院業者的反對。

不過，BTIG媒體分析師格林菲爾德說，迪士尼有可能會幫助永久打破這項平衡。

迪士尼的串流產品Disney+預計將在今年下半年推出。如果迪士尼將其賣座電影在這上頭與院線同時推出，或只晚一點點，將有可能吸引到數百萬名新訂戶。為了和Netflix、亞馬遜、HBO等廠商競爭串流客戶，縮短或消除戲院在其大片上的獨占期，將可能會為迪士尼推廣訂戶人口帶有大量幫助。

格林菲爾德說：「迪士尼現在的策略還是讓電影在放上Disney+前先順著目前的全球依序上映模式，但這樣的策略並不是最好的，而且會對新原創節目造成嚴重負擔。迪士尼和其他老牌製作公司應該要多放眼未來，並願意打破其古老的商業模式。」

Netflix電影《羅馬》的導演艾方索柯朗（Alfonso Cuaron）開心拿...
Netflix電影《羅馬》的導演艾方索柯朗（Alfonso Cuaron）開心拿著剛拿下的三座奧斯卡小金人。 美聯社
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