貿易戰休兵期延長 國際銅價漲破6,500美元

2019-02-25 19:21 經濟日報 記者 經濟日報 記者 葉亭均 ╱即時報導



國際銅價25日漲破每公噸6,500美元價位，攀抵逾七個月高點，利多因素包括美國總統川普延長中美貿易休戰期，舒緩銅需求受衝擊的疑慮。倫敦金屬交易所（LME）的銅庫存已降至12年低點，也帶來推波助瀾的效果。

LME的3個月銅期貨25日盤中大漲1%至每噸6,540美元，為去年7月4日來最高，上周累計上漲4.7%。上海期交所銅期貨25日盤中也勁漲1.2%至每噸人民幣50,520元（7,541美元）。

銅通常被視為是全球經濟的指標。金瑞期貨分析師李麗表示：「我們已見到美中貿易糾紛緩解的跡象，這進一步提振投資人信心。」

全球供應吃緊是支撐銅期貨近來大漲的主因，包括印尼、印度、秘魯與南非等銅產地的供應受到干擾。此外，第2季通常是中國的銅需求旺季，然而目前LME追蹤倉庫可出貨的銅庫存量已降至2005年低點，且創逾40年最大減幅。商品交易商嘉能可公司（Glencore）執行長葛蘭森伯格上周表示，全球能夠滿足需求的銅庫存僅剩13天，接近紀錄低點。