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高盛：布蘭特短期將衝破70美元，但年底將回到60美元

2019-02-25 18:57經濟日報 記者任中原╱即時報導

高盛集團（Goldman Sachs）預測，布蘭特油價短期內將上揚到每桶70-75美元，比目前油價最多上漲12%，但好景可能不長，預估今年底時油價將回落到每桶60美元。

25日盤中布蘭特4月期貨每桶上漲0.17美元，報67.29美元；西德州上漲0.14美元，報57.40美元。

布蘭特油價去年第4季重挫35%，但今年來已回升25%，主因油國組織及夥伴國（OPEC+）元月起再度減產。高盛指出，沙烏地阿拉伯宣布3月每天將超額減產50萬桶，減產量大於美國頁岩石油增產量，且委內瑞拉供給量至少將減少10萬桶，未來數月更可能減少20萬-30萬桶，因此短期內油價將進一步走高。

高盛預測，3月及4月國際油市供給可能持續吃緊，油價將輕易達到每桶70-75美元區間，但可能只是暫時強勢。

在需求面，由於美中貿易談判獲得進展，加上中國元月信貸激增，美國聯準會（Fed）轉向「鴿派」，及印度、法國與義大利消費數據有利，都使需求展望好轉。高盛預估2019年全球原油日需求量將增加145萬桶。

高盛指出，油價暫時上揚將使生產者有機會出售遠期原油期貨及選擇權，以進行避險操作。依據美國石油業者去年第3季的財報顯示，業者只對2020年所產原油的4%進行避險操作，而過去五年的平均避險比率為36%，顯示業者即將展開避險操作。

高盛預測，布蘭特油價短期內將上揚到每桶70-75美元，但年底時可能回落到60美元...
高盛預測，布蘭特油價短期內將上揚到每桶70-75美元，但年底時可能回落到60美元。 路透
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