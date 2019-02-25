美中貿易停戰期延長 滬深及滬市指數雙雙進入多頭市場

2019-02-25 18:52 經濟日報 記者 經濟日報 記者 任中原 ╱即時報導



受到美中貿易「停戰期」延長的激勵，大陸股市25日全面大漲，今年初以來的回升勢頭不僅使陸股總市值激增1兆美元，也將CSI 300滬深指數及滬市綜合指數帶入「多頭市場」。

25日滬深指數大漲5.95%，滬市指數大漲5.60%；兩大指數從元月3日的低點迄今已回升逾20%，符合「多頭市場」的定義；另外中國創業板指數已於22日率先進入「牛市」，25日又大漲5.5%。陸股單日總成交額超過1兆人民幣，也創2015年來新高。不過目前滬深指數與2018年的頂峰相比，仍低15%。

由於美中貿易談判顯然有所進展，激勵投資人勇於承擔風險；加上證監會新領導班子解除一些交易管制，也帶動投資人的熱情，陸股融資總餘額也明顯提高。

上海東北證券策略分析師沈正陽表示，就算陸股出現短期回檔，仍有進一步上揚的空間，因為融資餘額仍遠低於之夢前的高峰；不過他也強調，「投資人也必須記住經濟基本面仍然不佳，因此仍應步步為營」。

人民幣匯率回升，也提振投資人信心。25日境內美元／人民幣匯率續貶0.37%，報6.6887。