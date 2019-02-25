美國法官裁決：徵兵只要男性是違憲！

2019-02-25 13:24 聯合報 記者 聯合報 記者 季晶晶 ╱即時報導



今日美國報（USA TODAY）報導，美國德州聯邦法院法官裁決，美軍徵兵只要男性是違憲，女性是否適合從軍的辯論「已經過去」。

此一裁決是自1981年最高法院確立選役徵兵程序以來，對兵役局（Selective Service System）的最重大法律衝擊。當年的法官裁定，只徵男性「完全正當」，因為女性不適任戰鬥角色。

但地區法官米勒（Gray Miller）22日做成裁決，儘管歷史限制女性在戰鬥中服役「可能為過去的歧視提供正當理由」，但男女現在一樣能參與戰鬥。五角大廈2015年已取消對女性從軍的所有限制。

提出訴訟的是男性維權組織「男性全國聯盟」（National Coalition of Men），以及認為全男性徵兵制並不公平的兩名男子。

但此一裁決是宣示裁決（Declaratory Judgment）而非禁制令，意味法院不會特別下令政府如何改變或廢除徵兵登記以求合憲。

挑戰兵役局的原告委託律師表示：「沒錯，這在某種程度是象徵性意義，但也有一些實質影響。他們或者必須取消徵兵登記，或必須要求女性做和男性一樣的事。」