「大賣空」狙擊美國零售業 本周見真章

2019-02-25 12:43 經濟日報 記者 經濟日報 記者 黃淑玲 ╱即時報導



美國零售業財報本周才要陸續發布，空頭派又開始「大賣空」零售股。上一次也有人大舉做空購物中心，預料會有大災難，結果鎩羽而歸。

金融時報報導，零售業指標的XRT指數股票型基金（ETF）上周已經被大舉放空，空頭部位大約是XRT本身股數的四倍之多。

根據State Street Global Advisors的資料，追蹤標普無權重零售業指數的XRT是美國目前放空最多的ETF。

美國零售業面臨亞馬遜的競爭，目前看來還算抵擋得住。避險基金經理公司Sound Point Capital創辦人Stephen Ketchum說：「在錯誤的時機放空某個產業，可能會大賠」，然而許多零售業者確實長期走下坡，而且線上購物明顯會持續增加。

駐達拉斯的Ranger Alternative管理公司基金經理人Brad Lamensdorf也提到，雖然多家零售公司已經掌握到自身的數位時代，其他不少業者的轉型卻發生嚴重問題。例如，全球零售業龍頭沃爾瑪（Walmart）最近財報的銷售數字就很強，而鞋店Payless ShoeSource和嬰童用品連鎖店Gymboree已經申請破產保護。

本周將陸續發布財報的零售業者，預期百貨公司JP Penney的年度虧損將擴大到3億美元，維多利亞的秘密母公司L Brands的淨利估計會下跌超過25%。