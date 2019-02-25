英特爾執行長史旺上任首度談話：該花研發錢必須繼續花

2019-02-25 10:59 經濟日報 記者 經濟日報 記者 黃淑玲 ╱即時報導



英特爾新任執行長史旺強調該花的研發經費還是要繼續花。 彭博資訊 分享 facebook 本月走馬上任的英特爾（Intel）新執行長史旺（Bob Swan）首度對外談話。針對投資人批評英特爾花錢無度，他強調，還是會繼續投注資金於有助公司未來的研發，不過花費會非常節制。

史旺是財務出身，2016年由eBay跳槽到英特爾擔任財務長，現再被拔擢為執行長。以強大的工程文化著稱的英特爾成立50年來，第一次任用財務背景的執行長，不少人看衰，但也帶給投資人他可望讓公司花錢更有節制的期待。

他說：「我們有很大的雄心，必須更好更快地落實的，必須加以利用。 」但他強調，英特爾往後投資會「極有節制」

他也表示會關掉或賣掉次要的事業，不過沒有說明為此哪些部門正被檢討。他說：「我們得有所取捨。」他三年前曾被指派負責賣掉安全事業部門的大多數股權，以及終結頭戴裝置的投資。史旺的公開談話並沒有對英特爾最近已宣布的幾項新的大型投資表示要收手。

英特爾近來為了要快速脫離以前的核心事業，從製作個人電腦和伺服器的處理器，轉向記憶晶片、行動裝置數據晶片等產品，花費巨資，因此對公司財務造成重大負擔。去年研發投資290億美元，占公司營收的40%。

英特爾押注新的5G標準採用後，將為公司生產的數據晶片帶來廣大的市場。針對記憶晶片，史旺認為，電腦運算朝資料密集的趨勢發展，使得電腦的記憶體朝處理器靠近，英特爾在處理器技術的傳統優勢，有助於在未來的記憶晶片市場中勝出。