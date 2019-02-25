親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
川金二會將登場
美中貿易新進展
國際焦點
世界萬象
奇聞不要看
全球財經
美國新聞
轉角國際

累犯加重刑期違憲？釋字第775號解釋怎麼說？

奧斯卡完整名單 最佳影片「幸福綠皮書」

英特爾執行長史旺上任首度談話：該花研發錢必須繼續花

2019-02-25 10:59經濟日報 記者黃淑玲╱即時報導

英特爾新任執行長史旺強調該花的研發經費還是要繼續花。 彭博資訊
英特爾新任執行長史旺強調該花的研發經費還是要繼續花。 彭博資訊
分享
本月走馬上任的英特爾Intel）新執行長史旺（Bob Swan）首度對外談話。針對投資人批評英特爾花錢無度，他強調，還是會繼續投注資金於有助公司未來的研發，不過花費會非常節制。

史旺是財務出身，2016年由eBay跳槽到英特爾擔任財務長，現再被拔擢為執行長。以強大的工程文化著稱的英特爾成立50年來，第一次任用財務背景的執行長，不少人看衰，但也帶給投資人他可望讓公司花錢更有節制的期待。

他說：「我們有很大的雄心，必須更好更快地落實的，必須加以利用。 」但他強調，英特爾往後投資會「極有節制」

他也表示會關掉或賣掉次要的事業，不過沒有說明為此哪些部門正被檢討。他說：「我們得有所取捨。」他三年前曾被指派負責賣掉安全事業部門的大多數股權，以及終結頭戴裝置的投資。史旺的公開談話並沒有對英特爾最近已宣布的幾項新的大型投資表示要收手。

英特爾近來為了要快速脫離以前的核心事業，從製作個人電腦和伺服器的處理器，轉向記憶晶片、行動裝置數據晶片等產品，花費巨資，因此對公司財務造成重大負擔。去年研發投資290億美元，占公司營收的40%。

英特爾押注新的5G標準採用後，將為公司生產的數據晶片帶來廣大的市場。針對記憶晶片，史旺認為，電腦運算朝資料密集的趨勢發展，使得電腦的記憶體朝處理器靠近，英特爾在處理器技術的傳統優勢，有助於在未來的記憶晶片市場中勝出。

英特爾Intel
高雄市民站出來！高雄馬需要您的看法！→

相關新聞

三分鐘掌握巴菲特今年致股東書到底寫了什麼

2019-02-25 10:31

費城半導體股這波漲勢價值2,100億美元 猜誰最搥心肝？

2019-02-25 09:38

美股期指上漲 川普宣布延後對陸加徵關稅期限

2019-02-25 08:17

今天開盤前 五件國際事不可不知

2019-02-25 07:05

股神巴菲特 長期押寶…蘋果、高盛、美國運通

2019-02-25 00:08

米蘭網紅 打造時尚王國

2019-02-25 00:07

魯蛇靠亞馬遜翻身 盧巴斯基五招致富

2019-02-25 00:06

柏絲創辦時裝平台 養出亞洲新獨角獸

2019-02-25 00:05

彭博資訊專欄／新的「全面泡沫」醞釀中

2019-02-25 00:04

國際四大事 牽動本周市場

2019-02-25 00:03

全球利率 預估降至1％

2019-02-25 00:02

巴菲特投資 抱緊三明牌

2019-02-25 00:02

美暫停升息 雙率套利正夯

2019-02-25 00:02

印度股 今年來大失血

2019-02-25 00:01

貝萊德、KKR與阿布達比簽下40億美元石油合作案

2019-02-24 23:20

2019/2/25~2019/3/2未來一周市場展望

2019-02-24 13:17

聯準會態度轉鴿 美元還會繼續強嗎？專家這麼說

2019-02-24 10:39

菲律賓央行總裁逝世 享壽60歲

2019-02-24 10:29

越來越多人為末日搬家 地堡經濟邁入主流社會

2019-02-24 09:26

豐田未來車搶先曝光 有何厲害之處？

2019-02-22 13:32

瑞典勞工想創業 可申請6個月無薪假

2019-02-19 13:23

美股牛市新考驗 別被騙了！美企財報暗藏玄機

2019-02-18 08:46

微軟、蘋果爭龍頭 亞馬遜滑落

2019-02-15 08:49

免學費還給72萬年薪 自己要的人才自己教

2019-02-13 15:11

比特幣究竟是什麼？而它又是如何運作的呢？

2019-02-11 09:21

史賓塞專欄／新興經濟體的新弱點

2018-08-27 01:38

彭博資訊專欄／OPEC補得了伊朗供給缺口嗎？

2018-05-07 00:31

桑默斯專欄／金融情勢混沌…祝鮑威爾順風

2018-02-06 01:10

彭博資訊專欄／葉奶奶帶來安全感...市場想念

2018-02-04 00:40

彭博資訊專欄／美財長談美元…搞錯重點了

2018-01-29 00:10

伊爾艾朗專欄／美元弱勢 不致衝擊全球復甦

2018-01-20 00:14
看更多

熱門文章

力推生活工資 美最年輕女議員給新進助理年薪162萬元！

2019-02-24 12:46

美14歲少年打破紀錄 成功打造核融合反應爐

2019-02-24 14:58

美中貿談獲進展 川普宣布：推遲對陸商品加徵關稅

2019-02-25 07:08

今天開盤前 五件國際事不可不知

2019-02-25 07:05

Burberry新作誤踩禁忌遭批 設計師親上火線道歉

2019-02-24 16:18

梅根撒1500萬辦產前派對 恐惹怒威廉王子

2019-02-24 22:14

日本沖繩美軍基地搬遷公投 出口民調指遭多數民眾否決

2019-02-24 19:22

孟加拉航空飛杜拜班機 驚傳劫機

2019-02-24 22:22

美暫停升息 雙率套利正夯

2019-02-25 00:02

川普貿易戰休兵延長沒說新大限 陸其實未多讓步

2019-02-25 08:15

川普推特宣布確定延後對中國產品提高關稅

2019-02-25 07:24

影／從北韓到越南 金正恩川金二會路線大解密

2019-02-24 17:48

巴菲特投資 抱緊三明牌

2019-02-25 00:02

越南我來了！金正恩專列傳經天津直驅廣州 未經京見習

2019-02-24 15:47

要投降了？陸打「大豆牌」 力撇貿戰讓步說

2019-02-24 23:40

日德仁皇太子 歡慶59歲挺病妻

2019-02-24 17:13

川金會後美軍恐撤 靠基地過活的他們怕飯碗不保

2019-02-24 15:11

沖繩邊野古搬遷案今公投 反對過半幾成定局

2019-02-24 19:43

陸推「大豆理論」 掃除談判雜音

2019-02-24 23:32

影／生死一瞬間！滑雪客遭雪崩活埋全都錄

2019-02-24 17:48

學者：中美貿易分歧仍大 達成協議並不意味停戰

2019-02-24 14:20

政二代小唐納暗示他的夢：可能參選2024年美國總統

2019-02-24 14:41

美中貿易談判 人民幣承諾執行機制仍卡關

2019-02-24 18:30

「看電影？被人看？」 4家航空客機承認座椅螢幕裝攝影鏡頭

2019-02-24 13:06

彭博資訊專欄／新的「全面泡沫」醞釀中

2019-02-25 00:04

日本收納教主 教你「斷捨離」

2019-02-25 00:07

暴雪豪雨肆虐美南 亞利桑納旗杆市 雪量破104年紀錄

2019-02-24 22:52

英年輕世代不健康 貧窮是元兇

2019-02-24 20:13

掃黃掃到最大咖？ 川普大金主、77歲億萬富豪也涉買春

2019-02-24 15:29

國際四大事 牽動本周市場

2019-02-25 00:03

川金會倒數3天！北韓：談判若無果　美失難得歷史機遇

2019-02-24 23:21

川普：美中談判若順利 一兩周內會有「大消息」！

2019-02-25 10:14

魯蛇靠亞馬遜翻身 盧巴斯基五招致富

2019-02-25 00:06

買賣人口賣淫暗黑按摩院 全美9000多家

2019-02-24 15:35

英脫歐可能延至2021年！歐盟考慮加碼21個月

2019-02-25 09:14

川金二會／金正恩專列赴越 沒先見習近平

2019-02-25 00:37

談判進入關鍵期 陸官媒強調：達成協議雙方都是贏家

2019-02-24 15:40

三分鐘掌握巴菲特今年致股東書到底寫了什麼

2019-02-25 10:31

股神巴菲特 長期押寶…蘋果、高盛、美國運通

2019-02-25 00:08

生物多樣性遽減 全球恐鬧饑荒

2019-02-24 18:37
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top