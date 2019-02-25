三分鐘掌握巴菲特今年致股東書到底寫了什麼

2019-02-25 10:31 經濟日報 記者 經濟日報 記者 劉忠勇 ╱即時報導



巴菲特周末發布年度致股東書，他在信中表示，希望動用波克夏龐大的現金來進行「大象級」收購，但短期看不到機會。以下是精華摘錄：

●巴菲特仍在尋覓「大象級併購」

因手頭現金已高達1,120億美元，巴菲特表示，波克夏當下可供併購的企業展望「不佳」，因為「擁有合宜長期前景的企業行情甚高」 。波克夏已有三年多沒有大型併購，轉而利用現金在去年買回價值大約13億美元的自家股票。

現金也形成波克夏在投資報酬上的一大拖累，近十年來波克夏總報酬率其實不如標普500指數。

●波克夏分不如合

巴菲特在信中並未揭露可能的接班人選，但最終交捧後的波克夏會如何，他提出「森林」說。他寫說，應把波克夏視為一座「森林」，其中有五片不同的樹林。他說，合併的組合可以輕易分配龐大資本，取得低成本資金、也可享受稅負效益，也可把若干風險和成本降到最低。

●股票賠了還是要買

上季投資損失276億美元，是七年來最慘的一季。最大持股蘋果（Apple）單單上季就跌了30%，另對卡夫亨氏（Kraft Heinz）持股損失27億美元。卡夫亨氏上周四宣布資產減損154億美元。

因缺乏併購機會，波克夏去年對股票投資加碼240億美元。巴菲特表示， 鑒於併購價位太貴「這令人失望的現實」，今年可能還會加碼股市。

上季投資損失慘重，但波克夏含蘋果在內的主要投資仍賺錢，只有去年買進的摩根大通持股市值低於成本價。

●看巴菲特如何酸川普

巴菲特表示，美國經濟表現得好，任何人都不該攬為自己的功勞。他寫道：「若有哪一個美國企業或個人誇稱"是靠己力做的"，就是狂傲過份了」。

他也暗批川普吹捧美國相較於別國更好經濟表現。他說，美國應該為其他國家有美好前途而「歡呼」。「如果所有國家都昌盛，美國會更繁榮也更安全。在波克夏，我們希望能大舉跨國投資 」。

●巴菲特認為政府預算赤字不重要