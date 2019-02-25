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費城半導體股這波漲勢價值2,100億美元 猜誰最搥心肝？

2019-02-25 09:38經濟日報 記者黃淑玲╱即時報導

費城半導體指數近兩個月以來，已經大漲28%。 法新社
費城半導體指數近兩個月以來，已經大漲28%。 法新社
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費城半導體指數自去年12月24日以來大漲28%，表現優於標普500指數其他類股。市值近兩個月增加了2,100億美元，成為2017年以來表現最亮麗的兩個月。

這讓很多投資人十分懊惱，因為他們沒料到半導體類股會大漲，尤其是避險基金。據RBC資本市場統計，避險基金正好前所未有地減持半導體股。業績明明就是十年最差，半導體公司股票卻一直漲。沒能趕上漲勢的經理人只好這樣安慰自己，費城半導體指數連續七周上漲的好景不太可能持續，因為經濟成長走緩、美中貿易紛爭。

Raymond James分析師Chris Caso說，「半導體股一直因利空消息而上漲。這類股票通常會提前反映利空，但這波反彈比上一波快很多。」

根據彭博的資料，在標普500裡半導體相關的公司，超過三分之一在12月結束的那一季，營收低於預期，其中包括英特爾（Intel）和德州儀器（Texas Instruments）。這些公司財報表現之差是2009年彭博開始統計資料以來首見。這個月許多高階主管說，預估目前這一季將會到達這波循環的谷底。

半導體類股在去年下半年之前，一直是交易最熱絡的股票，傳出市場需求減少後開始反轉下跌。費城半導體指數去年整年下跌8%，寫下2011年來最差成績。在那之前，半導體類股五年內有四年的年度漲幅超過三成。

費城半導體指數已連漲七周。圖／擷自彭博
費城半導體指數已連漲七周。圖／擷自彭博
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