影／金正恩拼經濟可參考越南？兩國類似點有這些

2019-02-25 09:11 聯合報 記者 聯合報 記者 周辰陽 ╱即時報導



美國總統川普與北韓領導人金正恩將於27日與28日在越南舉行2次峰會。外媒指出，除越南也是社會主義國家，立場比較中立外，從近代史上來看，越南與北韓有許多相似之處。

《路透》報導，越南與北韓政體類似，都是一黨專制國家，兩國都在冷戰期間一分為二，並被強人鐵腕統治。當局都利用政治宣傳機器與個人崇拜鞏固統治地位，並公開敵視西方文化的影響力，也都經歷過國際孤立與敵視。

但不像北韓持續由金氏家族獨裁，越南在越戰結束約10年後，開始走向集體領導，推動「革新」（Doi Moi）政策，減少官方補貼並鼓勵外資進入，轉變成亞洲成長最快的經濟體之一，人均收入成長更高達5倍。

儘管越南與美國在越戰中敵對，但河內從解決越戰戰俘和失蹤士兵問題著手，讓美越關係逐漸融冰，1994年獲得美國解除貿易禁運，雙方關係開始走向正常化，對外越南尋求廣結善緣，比北韓早一步融入全球經貿體系。

不過，越南的繁榮發展並未與民主化沾上邊，越共持續箝制言論自由，也強力打壓異議份子。但相對於平壤仍嚴格控制民眾的生活，領導人在人民心中仍如同神祇，越共在社會風氣上採取逐漸鬆綁的態度。外媒認為，這些都是金正恩推動北韓經濟升級與重返國際社會時，可以當作施政參考的藍圖。