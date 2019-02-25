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影／金正恩拼經濟可參考越南？兩國類似點有這些

2019-02-25 09:11聯合報 記者周辰陽╱即時報導

美國總統川普與北韓領導人金正恩將於27日與28日在越南舉行2次峰會。外媒指出，除越南也是社會主義國家，立場比較中立外，從近代史上來看，越南與北韓有許多相似之處。

《路透》報導，越南與北韓政體類似，都是一黨專制國家，兩國都在冷戰期間一分為二，並被強人鐵腕統治。當局都利用政治宣傳機器與個人崇拜鞏固統治地位，並公開敵視西方文化的影響力，也都經歷過國際孤立與敵視。

但不像北韓持續由金氏家族獨裁，越南在越戰結束約10年後，開始走向集體領導，推動「革新」（Doi Moi）政策，減少官方補貼並鼓勵外資進入，轉變成亞洲成長最快的經濟體之一，人均收入成長更高達5倍。

儘管越南與美國在越戰中敵對，但河內從解決越戰戰俘和失蹤士兵問題著手，讓美越關係逐漸融冰，1994年獲得美國解除貿易禁運，雙方關係開始走向正常化，對外越南尋求廣結善緣，比北韓早一步融入全球經貿體系。

不過，越南的繁榮發展並未與民主化沾上邊，越共持續箝制言論自由，也強力打壓異議份子。但相對於平壤仍嚴格控制民眾的生活，領導人在人民心中仍如同神祇，越共在社會風氣上採取逐漸鬆綁的態度。外媒認為，這些都是金正恩推動北韓經濟升級與重返國際社會時，可以當作施政參考的藍圖。

「越南國家銀行」（央行）前行長高士健（Cao Sy Kiem）表示，越南改革開放前的起跑點跟現在的北韓類似，從中央計畫經濟轉變成市場經濟時，有許多事情必須從根本改起，重點是領導人的願景必須深遠，改革也必須徹底。

一幅描繪越南已故領導人胡志明與北韓已故領導人金日成會面的畫作。外媒指出，從近代史...
一幅描繪越南已故領導人胡志明與北韓已故領導人金日成會面的畫作。外媒指出，從近代史上來看，越南與北韓有許多相似之處，而越南又早北韓一步解除國際孤立，並走向開放改革，或許是金正恩發展經濟的參考對象。路透
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