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美中貿談獲進展 川普宣布：推遲對陸商品加徵關稅

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川普推特宣布確定延後對中國產品提高關稅

2019-02-25 07:24經濟日報 記者黃淑玲╱即時報導

美國總統川普表示，美國將會延後提高中國產品關稅。目前提高關稅期限是在3月1日。

川普在推文中說，基於周末美中談判的成果豐碩，「我將延後目前訂為3月1日的關稅提高日程。」他與中國國家主席習近平正安排在佛州「海湖莊園」選行高峰會，屆時兩人會達成協議總結為此次談判。他稍早也推文說：「我很高興宣布：美國在與中國的貿易談判中就包括智慧財產權保護、技術轉讓、農業、服務業、匯率等重要結構性問題，以及很多其他議題取得實質進展。」

川普推文：美國在與中國的貿易談判中就包括智慧財產權保護、技術轉讓、農業、服務業、...
川普推文：美國在與中國的貿易談判中就包括智慧財產權保護、技術轉讓、農業、服務業、匯率等重要結構性問題，以及很多其他議題取得實質的進展。圖／擷自川普推特
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川普推文：我將延後目前訂為3月1日的關稅提高日程。圖／擷自川普推特
川普推文：我將延後目前訂為3月1日的關稅提高日程。圖／擷自川普推特
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川普推文說，他將延後提高中國產品關稅。 法新社
川普推文說，他將延後提高中國產品關稅。 法新社
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川普習近平
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