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美中貿談獲進展 川普宣布：推遲對陸商品加徵關稅

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今天開盤前 五件國際事不可不知

2019-02-25 07:05經濟日報 記者劉忠勇╱即時報導

美中貿易談判出現重大進展，美國總統川普表示，貿易戰休兵期限將延長。受此消息激勵，美股締造連漲九周的紀錄。以下是今天開盤前值得留意的五件國際要聞：

●美中將延長休兵期限

川普剛剛推文表示，「由於會談富有成果，我將延後美國3月1日調高關稅的期限」。他上周五在白宮表示，美中貿易談判取得重大進展，大有機會達成協議，他可能在3月的某個時間點，於佛州「海湖莊園」會晤中國國家主席習近平，討論美中貿易最後的議題。川普也鬆口，若談判有實質進展，休兵期限可能延長大約一個月左右。

●中國如何承諾人民幣不貶值，尚待敲定

美中官員周日繼續協議。知情人士透露，該如何確保北京官方落實不貶值人民幣的承諾，美中雙方尚在折衝。倘若北京和華盛頓在這個問題上談攏，中國將無法通過人民幣貶值來壓低出口價格，進而幫助抵銷美國關稅的影響。

市場普遍認為，倘若美國和中國周末加班加點的談判能達成協議或推動向這一目標大幅邁進，則人民幣必將獲得提振。但在究竟能漲多少的問題上，華爾街卻存在一些分歧。

瑞銀集團駐香港的中國首席經濟學家汪濤預計，若中國和美國達成廣泛的貿易協議，人民幣不貶值的承諾加上市場情緒的改善或推動在岸人民幣兌美元邁向6.5。

●美股八連漲

亞股今天開盤看漲。美中貿易談判有進展的帶動下，美國股市上周五全面齊揚，締造連漲九周的紀錄，且有希望創下30年來開年頭兩個月最大漲勢。投資人對美股逼近十年的多頭走勢更有信心，上季恐慌拋售的餘悸一掃而空。

美股四大指數周五漲幅均在0.6%以上，道瓊、那斯達克、小型股為主的羅素2000指數連九周上漲，標普500指數也連四周上漲。

今年以來聯準會（Fed）貨幣政策更加靈活、美中貿易僵局逐漸化解、企業財報普遍優於預期，鼓舞投資人重返股市。

道瓊和標普500兩指數今年漲幅已超過11%，可望各自創下1987年和1991年最大連二月漲勢，如今兩指數距歷史新高只差3%和4.7%。

華爾街日報指出，這對今年後續走勢是個好兆頭。道瓊和標普500兩大指數頭兩個月和後十個月有60%走向一致。 標普500指數上次1月和2月漲幅逾10%出現在1991年，同年後十月續漲14%。

●華為危機出現轉機

美中最新一輪在華府的貿易談判氣氛趨正向樂觀，對於是否暫緩以行政命令封鎖華為和其他中國公司銷售5G設備，以及撤銷對華為的指控，美國總統川普表示並不排除此可能性。

川普22日在白宮指出，他可能會、也可能不會把中國電信設備公司華為和中興通訊的問題，納入正在談判的美中貿易協議。他說：「目前我們還沒行動，如果要簽署行政命令，我們會與司法部長討論。至於撤銷對華為財務長孟晚舟的刑事告訴，尚未討論。」

知情人士透露，美國財政部長米努勤和其他貿易團隊成員均建議川普，暫緩簽署封鎖中國企業的行政命令，以免妨礙貿易磋商。川普21日表示，美國公司應致力打造先進網路系統，透過競爭取得領導地位，而非封鎖對手。外界普遍解讀這段話為川普對華為的立場鬆動。

華為周末在世界行動通訊大會（MWC）開展前夕，也發表折疊手機Mate X」，價格比三星更高、達2,299歐元（逾新台幣8萬元），成為最高價的手機，預計今年中上市。

●巴菲特仍在物色「大象級」併購

巴菲特發表年度致股東書，他表示仍一直希望動用波克夏龐大的現金來進行「大象級」收購，但短期看不到機會。波克夏上季罕見出現淨虧損逾250億美元，主要受帳面投資組合虧損276億美元以及減記卡夫亨氏（Kraft Heinz）的價值。此外，波克夏上季也減緩買回自家股票，不過未來幾年仍可能大舉買回自家股票。

他表示，波克夏當下可供併購的企業展望「不佳」，因為「擁有合宜長期前景的企業行情甚高」 。

川普23日在白宮再度接見劉鶴一行人。路透
川普23日在白宮再度接見劉鶴一行人。路透
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