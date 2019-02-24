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影／從北韓到越南 金正恩川金二會路線大解密

2019-02-24 17:48聯合報 記者尤寶琪╱即時報導

北韓官方媒體24日報導，北韓領導人金正恩已經在23日搭乘火車動身前往越南，準備與美國總統川普在27-28日進行第二次高峰會；根據越南與中國地區的準備工作，外界揣測，金正恩接下來最可能，將會一路搭乘專屬火車進入越南，再改搭汽車前往河內，不過金正恩出國行程向來是高度保密，實際路線和情況可能要等到他抵達河內讓媒體拍照時，才會真相大白。

綜合外媒報導，金正恩23日下午從平壤車站出發，隨行官員包括胞妹金與正和北韓勞動黨副委員長金英哲；並在同日下午晚間9點40分左右，跨越中朝邊境，進入丹東。

稍早有媒體猜測，金正恩可能會先搭火車前往北京，在與中國國家主席習近平會面後，改搭飛機前往越南河內，但有鑒於越南媒體報導，當局下令，25日傍晚7點至26日下午2點，禁止大型車輛使用越南諒山省同登（Dong Dang）接壤中國邊境的公路，而26日早上6點到下午2點期間，也全面禁止所有車輛使用同登車站連接河內的公路，同登車站目前也在如火如荼進行裝修佈置中；同時，中國廣州地區似乎也為金正恩的通過做出準備，宣布23日至25日暫停部分列車服務，因此外界普遍認為，金正恩將會搭乘他的綠皮黃線條專屬列車，耗時60小時南下4500公里，於26日抵達同登火車站，然後在改搭汽車，前往170公里外的河內。

根據韓媒《YTN》報導，金正恩的南下路線，最有可能先抵達北京，然後南下行經鄭州-長沙-廣州，然後再從廣州進入越南東北部的諒山省同登火車站。

至於「金川二會」的舉行地點與細節，至今尚未公開，但有消息指出，「川金二會」優先地點是位於河內市中心的國賓館，而鄰近的大都市索菲特傳奇酒店則是作為備用地點，這兩的地點目前也都正在進行整修與裝潢。美國總統川普可能入住河內萬豪酒店，而金正恩則可能計劃入住河內梅利亞酒店，但這一切在「川金二會」舉行前，都可能改變。

有鑒於越南當局的一系列準備工作，外界預測金正恩將會一路搭乘火車，到中越邊境同登車...
有鑒於越南當局的一系列準備工作，外界預測金正恩將會一路搭乘火車，到中越邊境同登車站後，再改搭乘汽車前往河內。路透社
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北韓官方媒體24日報導，北韓領導人金正恩已經在23日搭乘火車動身前往越南，準備與...
北韓官方媒體24日報導，北韓領導人金正恩已經在23日搭乘火車動身前往越南，準備與美國總統川普在27-28日進行第二次高峰會。歐新社
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