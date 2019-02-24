越來越多人為末日搬家 地堡經濟邁入主流社會

2019-02-24 09:26 聯合報 記者 聯合報 記者 郭宣含 ╱即時報導



越來越多美國人擔心社會、經濟和環境崩壞，其中一群擔心世界末日的「準備者」（prepper）開始購買可防止水、氣體滲入和內外部爆炸的地堡，而這波地堡經濟也逐漸登上主流社會。

42歲的生物醫藥工程師托雷斯（Milton Torres）擔心世界局勢，他收拾行囊搬到美國遙遠的中西部地堡。他是第一批永久入住南達科他州Vivos Xpoint大型避難社區的人，該區有575個地堡，估計可容納高達5000人。

面對世界動盪，托雷斯表示：「你以為政府會來救你？如果你這麼想，祝你好運。」

托雷斯花了2.5萬美元（約台幣77.7萬元）買下一片200平方公尺的地堡，他表示跟一般熬不過殞石撞擊的房屋相比，這座地堡堅如鋼鐵。

南伊利諾大學人類學家哈德爾斯頓（Chad Huddleston）認為，這是一群新興中產階級為末日準備的運動，這群人有高教育程度，還有待遇優渥的好工作。

哈德爾斯頓已經追縱這波「準備」（prepping）行動多年，他表示地堡經濟已邁入主流社會。即使外面世界可能陷入混亂烈火，但這群「準備者」仍希望跟上生活標準，他們認為至少在末日事件之後，他們與自己的家人仍可從地堡毫髮無傷走出來。

哈德爾斯頓指出真正影響地堡需求攀升的事件是2005年卡翠納颶風，「在卡翠納過後，大家開始覺得政府不會前來救他們」。氣候變遷問題使得災難更加頻繁，民眾也改變對災難的看法。

Vivos集團所有人維奇諾（Robert Vicino）過去10年開始在美國建造地堡社區並在秘密地點打造昂貴建築，以迎合超級富豪，有些避難地堡的面積大如一間沃爾碼超市。

雖然富豪重視保護功能，但內部設備也不能馬虎。共用設備包括水耕栽培、農業生產系統、酒吧、游泳池和水療池、數位天氣站和室內射擊區。