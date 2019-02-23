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波克夏上季為何虧很大？巴菲特：要怪新會計規定

2019-02-23 23:49經濟日報 記者湯淑君╱即時報導

「股神」巴菲特波克夏公司（Berkshire Hathaway）去年第4季淨虧損253.9億美元，但主要是受帳面投資虧損276億美元拖累。巴菲特警告，新會計規定的實施，將造成波克夏淨利數據出現「狂野且善變的擺盪」。

波克夏2018全年獲利40億美元，巴菲特在致股東信上把此數細分成四個項目：

●營業利益：248億美元

●無形資產非現金損失：30億美元（幾乎全都是因為卡夫亨氏持股造成）

●出售投資而產生的已實現資本利得28億美元

●波克夏投資組合中未實現資本利得減少而造成的損失：206億美元

巴菲特在年度致股東信上寫道：「新版通用會計準則（GAAP）規定要求我們把最後一項計入盈餘。誠如我在2017年報中曾強調的，無論是我還是波克夏副董事長孟格，都不認為這規定合理。」

巴菲特接著說：「我們兩人自始至終都認為，在波克夏，這種按市值計價的變化，將會使本公司損益表底線出現我所說的『狂野且善變的擺盪』。」

他並表示，未來每季獲利數據「狂野擺盪」的情況「難免會持續」，因為波克夏總值近1,370億美元的股票投資組合將面臨單日價格大幅波動，波動幅度可能達20億美元，甚至更大。

巴菲特在去年股東信上就已提醒投資人，新會計規定意味持股價值波動必定會立即反映在淨利數據上。

他說，在去年第4季美股波動劇烈時期，波克夏有好幾個交易日的單日帳面投資賺或賠40億美元以上。

巴菲特去年向股東表示，新的GAAP規定將「嚴重扭曲」波克夏未來的財務季報結果。

他在去年的股東信上寫道：「新規定說，未實現股票投資利得與虧損的淨變動，統統都必須計入我們向諸位報告的淨利數據中。」

巴菲特23日發布年度致股東公開信，前一天波克夏最大持股之一的卡夫亨氏股價崩跌27%，跌到歷史新低，導致波克夏帳面損失數十億美元。多重利空打擊卡夫亨氏股價，包括收到證管會傳票要查採購部門會計措施、上季營收和獲利表現不如預期、認列逾150億美元商譽價值減記費用，以及宣布大砍季股利。

「股神」巴菲特認為，新GAAP會計規定「嚴重扭曲」波克夏財務季報結果。美聯社
「股神」巴菲特認為，新GAAP會計規定「嚴重扭曲」波克夏財務季報結果。美聯社
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