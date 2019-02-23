親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
美中貿易新進展
抵制華為有歧見
國際焦點
世界萬象
奇聞不要看
全球財經
美國新聞
轉角國際

內湖民宅火警 1男死亡1女命危

直播／韓國瑜北上挺鄭世維 萬人湧入塞爆現場

Tesla全自駕 專家：年底難完成

2019-02-23 16:28世界日報 編譯組╱矽谷22日電

一名汽車專家22日在接受CNBC訪問時表示，Tesla不可能於一年內達到馬斯克(...
一名汽車專家22日在接受CNBC訪問時表示，Tesla不可能於一年內達到馬斯克(圖)所說的目標，亦即不可能發展至100%全自駕的情況。美聯社
分享

Tesla執行長馬斯克(Elon Musk)日前說，Tesla的電動車今年底前，就可以發展出所有自駕車的功能，達到100%的全自駕。他這一表態引起注意，因為如果真能如他所說，能夠發展自駕車所需的全部功能，這是畫時代的發展，人類汽車將可進入一個新階段。不過，一名汽車專家22日在接受CNBC訪問時表示，Tesla不可能於一年內達到馬斯克所說的目標，亦即不可能發展至100%全自駕的情況。

Cox汽車雜誌的編輯包爾(Karl Brauer)說，100%全自駕所需的功能，極其複雜和眾多，除了電腦軟硬體，還要因應天氣、閃電、交通狀況、行人、和單車騎士等眾多的因素，以目前研發自駕車達到的情況看，能夠在1年至1年半內達到100%安全而全自駕的目標，根本沒有可能。

包爾又說，Google研究了自駕車已經10年，但Google也沒有說像馬斯克那樣的話；如果沒有可能達到，馬斯克卻說出這樣的話，那是不負責任和誤導公眾。

馬斯克是在接受ARK投資公司分析師伍德(Cathie Wood)訪問時說，Tesla今年底前就可以擁有全自駕所需的功能；他還說，Tesla於兩年內，就可安全地用自駕車，接送全程在睡覺的乘客。

包爾說，Tesla的自駕軟件(Autopilot)，是一種出色的自駕車軟件，但只有半自駕車的功能，離開全自駕還很遠，Tesla汽車的車主，開車時必須將手放在方向盤上，必須注意路面的交通狀況，不能完全相信汽車可以「自駕」。

包爾說，Google和其他研發自駕車的公司，都很注重雷射加紅外線技術的Lidar偵察技術，但馬斯克卻另闢蹊徑，發展不同的技術。

馬斯克矽谷單車
高雄市民站出來！高雄馬需要您的看法！→

相關新聞

川金二會在即 越南宣布25日交通管制路段

2019-02-23 13:45

智庫：歐全有機農耕 夠養活全歐洲人

2019-02-23 13:36

剩食減半 德國研發智慧變色包裝

2019-02-23 13:36

影／信用卡自動還款 藏大陷阱

2019-02-23 13:36

1架洛城─紐約班機為何能創下近20年最快抵達紀錄？

2019-02-23 12:10

樂觀美中貿易談判結果 美股收紅

2019-02-23 06:37

沙國將投資中國280億美元

2019-02-23 02:49

委國石油庫存 攀五年高點

2019-02-23 02:49

蘋果闢財源 傳攜高盛推聯名卡

2019-02-23 02:49

波克夏投資 今年二度受創

2019-02-23 02:49

新興股債基金本周失血

2019-02-23 02:49

食品大咖三利空 股神臉綠

2019-02-23 02:49

德上季GDP微增 躲過衰退

2019-02-23 02:49

歐、日上月CPI走揚

2019-02-23 02:49

福特委外調查排放測試

2019-02-23 00:01

蘋果拉抬手機買氣 在陸推優惠

2019-02-22 23:31

美國到2022年才會終止3G業務 比台灣還慢

2019-02-22 22:59

川普關稅若打擊歐車 歐盟：將拿CAT、全錄開刀

2019-02-22 22:33

南韓闢建半導體金三角 將與中國對抗

2019-02-22 18:16

馬來西亞1月CPI年減0.7% 十年來首陷通緊

2019-02-22 18:15

特斯拉Model 3開始在中國出貨 比預期提前一周

2019-02-22 17:32

美股跌害牙仙變更摳了！美童掉牙連兩年貶值

2019-02-22 17:11

科技巨頭壟斷愈加嚴重 哥大教授創「網路中立性」理念

2019-02-22 16:05

NCAA明星穿Nike鞋爆裂負傷 「最差廣告」傷得了Nike？

2019-02-22 14:50

福氣啦！ 美國機票價格創新低

2019-02-22 14:16

豐田未來車搶先曝光 有何厲害之處？

2019-02-22 13:32

別輕忽金融監管發出的警訊

2019-02-21 01:09

瑞典勞工想創業 可申請6個月無薪假

2019-02-19 13:23

美股牛市新考驗 別被騙了！美企財報暗藏玄機

2019-02-18 08:46

微軟、蘋果爭龍頭 亞馬遜滑落

2019-02-15 08:49

免學費還給72萬年薪 自己要的人才自己教

2019-02-13 15:11

比特幣究竟是什麼？而它又是如何運作的呢？

2019-02-11 09:21

無人商店拚普及 亞馬遜的下個挑戰

2019-02-03 07:57

史賓塞專欄／新興經濟體的新弱點

2018-08-27 01:38

彭博資訊專欄／OPEC補得了伊朗供給缺口嗎？

2018-05-07 00:31

桑默斯專欄／金融情勢混沌…祝鮑威爾順風

2018-02-06 01:10

彭博資訊專欄／葉奶奶帶來安全感...市場想念

2018-02-04 00:40

彭博資訊專欄／美財長談美元…搞錯重點了

2018-01-29 00:10

伊爾艾朗專欄／美元弱勢 不致衝擊全球復甦

2018-01-20 00:14
看更多

熱門文章

讓人自嘆禽獸不如的富二代！身價數十億、帝王蟹天天吃...

2019-02-23 10:00

東京民宅搜出500具人骨 嚇壞左鄰右舍

2019-02-22 17:48

驚！將狼誤認為狗 工人救牠還讓睡腿上

2019-02-23 13:00

僧侶不聽勸慘遭象群活活踩死 被拖行、屍骨分離

2019-02-22 21:43

79歲阿嬤遇搶匪不驚慌 直接開槍怒嗆「射爆你大腦」

2019-02-22 17:20

中美最新磋商出現新情況 3細節瞧端倪

2019-02-23 14:32

川普近期將討論撤銷華為告訴

2019-02-23 07:55

1架洛城─紐約班機為何能創下近20年最快抵達紀錄？

2019-02-23 12:10

男醫趁麻醉舔女病患胸部 法院稱「是幻覺」判無罪

2019-02-22 20:36

彭博調查：中國終難逃川普再度加徵關稅

2019-02-22 23:01

美中新一輪貿易談判延長 周末續談

2019-02-23 05:32

中共與沙烏地簽署280億美元合作協議

2019-02-22 22:48

川普會見劉鶴 敲定中美本輪磋商延長2天

2019-02-23 09:03

戈巴契夫親筆簽名油畫 一句「原諒我」賣到563萬元

2019-02-22 17:10

美封殺立場鬆動 華為：準備好公平競爭5G

2019-02-23 02:49

女生真的香香的！ 日本研究：這年紀後體香會消失

2019-02-23 16:25

日航太跨步 登陸新小行星

2019-02-23 00:06

滅IS最終戰來了 敘利亞武裝部隊撤出平民後備戰

2019-02-22 21:40

扯！副機師酒測超標 全日空班機延誤1個半小時

2019-02-22 22:26

美中貿易談判 川普可能將華為中興通訊納入協議

2019-02-23 08:49

剩食歪風掰掰！德國推變色包裝減少食物浪費

2019-02-23 10:12
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top