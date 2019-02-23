Tesla全自駕 專家：年底難完成

2019-02-23 16:28 世界日報 編譯組╱矽谷22日電



一名汽車專家22日在接受CNBC訪問時表示，Tesla不可能於一年內達到馬斯克(圖)所說的目標，亦即不可能發展至100%全自駕的情況。美聯社 分享 facebook

Tesla執行長馬斯克(Elon Musk)日前說，Tesla的電動車今年底前，就可以發展出所有自駕車的功能，達到100%的全自駕。他這一表態引起注意，因為如果真能如他所說，能夠發展自駕車所需的全部功能，這是畫時代的發展，人類汽車將可進入一個新階段。不過，一名汽車專家22日在接受CNBC訪問時表示，Tesla不可能於一年內達到馬斯克所說的目標，亦即不可能發展至100%全自駕的情況。

Cox汽車雜誌的編輯包爾(Karl Brauer)說，100%全自駕所需的功能，極其複雜和眾多，除了電腦軟硬體，還要因應天氣、閃電、交通狀況、行人、和單車騎士等眾多的因素，以目前研發自駕車達到的情況看，能夠在1年至1年半內達到100%安全而全自駕的目標，根本沒有可能。

包爾又說，Google研究了自駕車已經10年，但Google也沒有說像馬斯克那樣的話；如果沒有可能達到，馬斯克卻說出這樣的話，那是不負責任和誤導公眾。

馬斯克是在接受ARK投資公司分析師伍德(Cathie Wood)訪問時說，Tesla今年底前就可以擁有全自駕所需的功能；他還說，Tesla於兩年內，就可安全地用自駕車，接送全程在睡覺的乘客。

包爾說，Tesla的自駕軟件(Autopilot)，是一種出色的自駕車軟件，但只有半自駕車的功能，離開全自駕還很遠，Tesla汽車的車主，開車時必須將手放在方向盤上，必須注意路面的交通狀況，不能完全相信汽車可以「自駕」。

包爾說，Google和其他研發自駕車的公司，都很注重雷射加紅外線技術的Lidar偵察技術，但馬斯克卻另闢蹊徑，發展不同的技術。