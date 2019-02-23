影／信用卡自動還款 藏大陷阱

2019-02-23 13:36 世界日報 洛杉磯報導



影音來源：記者張越

信用卡公司為吸引民眾申請，經常拋出高額的消費返現，尤其是前幾個月消費滿一定額度，會有巨額積分獎勵。但羊毛出在羊身上，信用卡公司也要賺錢，而其中很大一部分就是客戶的滯納金及利息。有些信用卡公司為了收利息，甚至悄然修改客戶的賬單支付方式，導致客戶不經意間已錯過了還賬時間，被迫繳納利息和滯納金。

聖蓋博的張先生表示，去年11月，他看到某銀行發行的一張信用卡，前三個月消費滿5000元，即可獲得7萬5000點的積分獎勵，相當於白得750元。因為正好趕上年末消費旺季，張先生估計短期內可以消費到5000元，所以他申請了這張卡。收到卡後，他綁定了每月還款的支票賬戶，並設定每月自動全額還款。

張先生說，前兩個月相安無事，但第三個月，當他拿到了7萬5000點後，有一天他突然發現自己的卡不能刷了。上網查看才發現，自己錯過了還款期近兩周，因此產生了26元滯納金以及136元利息。

張先生打電話到銀行查詢，但銀行堅持說他沒有設定自動還款。但張先生說，他所有的卡都設定了自動全額還款。退一萬步，綁定還款銀行支票賬戶的時候，下一步就是選擇還款金額，難道他只設置了前者而沒有設置後者嗎？如果連最基本的最低還款額都沒有設定是不可能的。

況且，前兩個月還款都是正常的，直到第三個月拿了積分獎勵後，突然說他沒有綁定自動還款，匪夷所思。在張先生交涉後，銀行退還所有的滯納金和利息。張先生還堅持要求消除因此產生的信用積分下降的影響。

張先生發現，因為沒有按時還款，導致他的信用分數下降了40多分。目前已經使用的信用額度，從3%飆升到了21%。銀行告訴他，已經修改了他每月的賬單日，所以對信用的影響應該可以消除。但要再過一段時間才可能看到是否真的消除了負面影響。

張先生說，他還下載了這個銀行的手機APP，平時刷卡即使花一分錢，手機也會立刻跳出通知。但在沒有還款的兩周內，手機從來沒有收到任何通知，但後來在電子郵箱裡發現了一封電郵。當他想要將此類事項也設置為手機通知時，他發現沒有這個選項。張先生說，可見銀行並不想讓你知道已經欠款，只想默默地讓你繳納昂貴的滯納金和利息。因為信用卡的年息通常都在22%至24%之間，是名副其實的高利貸。

金融界的王小姐說，很多人將信用卡設定為每月繳納銀行允許的最低還款額。但要知道，如果不是設定每月自動全額還款，自己支付的錢幾乎都是在支付利息，借貸銀行的錢並沒有減少，而且利滾利，欠賬越來越多。她希望民眾謹慎使用信用卡，不要變成卡奴。