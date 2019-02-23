親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
美中貿易新進展
抵制華為有歧見
國際焦點
世界萬象
奇聞不要看
全球財經
美國新聞
轉角國際

黨衛軍的養老金？德國續發海外「納粹老兵」津貼爭議

評／東區出走潮下的危機：引進中資買房 只會讓台灣更慘

1架洛城─紐約班機為何能創下近20年最快抵達紀錄？

2019-02-23 12:10聯合報 記者馮克芸╱即時報導

新聞網站「石英」報導，聯合航空編號415班機本月17日從美西洛杉磯飛抵東紐華克（Newark, New Jersey）機場時，機長告訴乘客，他飛這條航線數十年，當天創下了飛行時間最短紀錄：226分鐘。為何如此？原來跟航空公司和機長都沒關係。

洛杉磯飛紐華克通常飛行時間不到240分鐘，石英分析飛行數據發現，17日的226分鐘是歷來第六快，排名第五的是近20年前的2000年4月1日，由目前已結束營業的大陸航空（Continental Airlines）寫下紀錄，225分鐘。此航線有史以來飛行時間最短紀錄是1996年10月27日，同樣由大陸航空創下的201分鐘。

石英指出，班機飛航時間短全是噴射氣流造成的。目前美國上空高緯度西向東的氣流，已接近有史以來最快速度，這使得美西飛美東航班可節省一些時間。美國上空噴射氣流通常在冬天較強勁，這時美國南方的高溫碰上加拿大的低溫，在沒有大風暴的情況下，噴射氣流增強。

有些科學家說，氣候變遷可能透過較溫暖的北極氣溫，讓上述噴射氣流不穩定。但也有其他學者說，目前資料不足，還無法了解成因。

這股強勁的噴射氣流可讓航空公司省錢，因為飛行時間短就表示少用燃油，員工工時短也可少付薪資。但這也可能增加成本，因為西向東時順風，東向西時就是逆風，回程時為避開逆風而改採其他較長飛行路線，就會增加公司開支；還有班機提前到達，會有找不到適當機門讓旅客下機的問題。

17日一架聯合航空從美西洛杉磯飛往美東紐華克的班機，以226分鐘創下近20年來最...
17日一架聯合航空從美西洛杉磯飛往美東紐華克的班機，以226分鐘創下近20年來最短飛行時間紀錄。圖為聯合航空班機檔案照，並非文中所述航班。美聯社
分享

洛杉磯航線氣候變遷
高雄市民站出來！高雄馬需要您的看法！→

相關新聞

樂觀美中貿易談判結果 美股收紅

2019-02-23 06:37

沙國將投資中國280億美元

2019-02-23 02:49

委國石油庫存 攀五年高點

2019-02-23 02:49

蘋果闢財源 傳攜高盛推聯名卡

2019-02-23 02:49

波克夏投資 今年二度受創

2019-02-23 02:49

新興股債基金本周失血

2019-02-23 02:49

德上季GDP微增 躲過衰退

2019-02-23 02:49

食品大咖三利空 股神臉綠

2019-02-23 02:49

歐、日上月CPI走揚

2019-02-23 02:49

福特委外調查排放測試

2019-02-23 00:01

蘋果拉抬手機買氣 在陸推優惠

2019-02-22 23:31

美國到2022年才會終止3G業務 比台灣還慢

2019-02-22 22:59

川普關稅若打擊歐車 歐盟：將拿CAT、全錄開刀

2019-02-22 22:33

南韓闢建半導體金三角 將與中國對抗

2019-02-22 18:16

馬來西亞1月CPI年減0.7% 十年來首陷通緊

2019-02-22 18:15

特斯拉Model 3開始在中國出貨 比預期提前一周

2019-02-22 17:32

美股跌害牙仙變更摳了！美童掉牙連兩年貶值

2019-02-22 17:11

科技巨頭壟斷愈加嚴重 哥大教授創「網路中立性」理念

2019-02-22 16:05

NCAA明星穿Nike鞋爆裂負傷 「最差廣告」傷得了Nike？

2019-02-22 14:50

福氣啦！ 美國機票價格創新低

2019-02-22 14:16

豐田未來車搶先曝光 有何厲害之處？

2019-02-22 13:32

撲滅豬瘟疫情 日本將首度實施對野豬投藥

2019-02-22 12:44

NCAA／新星穿PG鞋爆裂 Nike市值跌掉342億

2019-02-22 10:44

消費者報告雜誌不再推薦特斯拉Model 3

2019-02-22 09:59

土耳其官媒：厄多安川普通話 商討美撤軍敘利亞

2019-02-22 09:56

別輕忽金融監管發出的警訊

2019-02-21 01:09

瑞典勞工想創業 可申請6個月無薪假

2019-02-19 13:23

美股牛市新考驗 別被騙了！美企財報暗藏玄機

2019-02-18 08:46

一年不買東西！她戒購物習慣 順便圈粉展事業

2019-02-16 15:06

川金二會倒數 韓媒：北韓高官取道北京赴越南

2019-02-15 22:14

微軟、蘋果爭龍頭 亞馬遜滑落

2019-02-15 08:49

免學費還給72萬年薪 自己要的人才自己教

2019-02-13 15:11

比特幣究竟是什麼？而它又是如何運作的呢？

2019-02-11 09:21

美中貿易戰難解 商品行情走跌

2019-02-11 00:12

馬杜洛堅重新選舉 歐洲多國宣布承認委國反對派領袖

2019-02-04 18:44

無人商店拚普及 亞馬遜的下個挑戰

2019-02-03 07:57

史賓塞專欄／新興經濟體的新弱點

2018-08-27 01:38

彭博資訊專欄／OPEC補得了伊朗供給缺口嗎？

2018-05-07 00:31

桑默斯專欄／金融情勢混沌…祝鮑威爾順風

2018-02-06 01:10
看更多

熱門文章

東京民宅搜出500具人骨 嚇壞左鄰右舍

2019-02-22 17:48

讓人自嘆禽獸不如的富二代！身價數十億、帝王蟹天天吃...

2019-02-23 10:00

為何微波葡萄會爆炸？ 科學家炸毀12台微波爐揭原因

2019-02-22 14:11

NCAA明星穿Nike鞋爆裂負傷 「最差廣告」傷得了Nike？

2019-02-22 14:50

超強順風氣流！ 航班對地時速1289公里 超越音速

2019-02-22 15:29

男給妻簡訊誤傳給陌生女子 多年後竟娶她為妻

2019-02-22 14:58

僧侶不聽勸慘遭象群活活踩死 被拖行、屍骨分離

2019-02-22 21:43

北海道地震4人輕傷 120人被迫在機場過夜

2019-02-22 12:49

79歲阿嬤遇搶匪不驚慌 直接開槍怒嗆「射爆你大腦」

2019-02-22 17:20

入籍美國最長等31個月 申請人寧可十年換一次綠卡

2019-02-22 15:33

他天生腦發育不全被判死 男孩奇蹟存活還長出大腦

2019-02-22 16:48

川普近期將討論撤銷華為告訴

2019-02-23 07:55

男醫趁麻醉舔女病患胸部 法院稱「是幻覺」判無罪

2019-02-22 20:36

戀童癖男埋伏電梯性侵少女 來不及穿內褲落跑被逮

2019-02-22 16:52

彭博調查：中國終難逃川普再度加徵關稅

2019-02-22 23:01

中共與沙烏地簽署280億美元合作協議

2019-02-22 22:48

美中新一輪貿易談判延長 周末續談

2019-02-23 05:32

戈巴契夫親筆簽名油畫 一句「原諒我」賣到563萬元

2019-02-22 17:10

日航太跨步 登陸新小行星

2019-02-23 00:06

滅IS最終戰來了 敘利亞武裝部隊撤出平民後備戰

2019-02-22 21:40

扯！副機師酒測超標 全日空班機延誤1個半小時

2019-02-22 22:26

美封殺立場鬆動 華為：準備好公平競爭5G

2019-02-23 02:49

和柯瑞同台 歐巴馬：真男人不必8個女人圍繞

2019-02-22 15:08

川普會見劉鶴 敲定中美本輪磋商延長2天

2019-02-23 09:03

讚英國對華為態度 環時：唐寧街10號不是白宮歐洲分部

2019-02-22 12:33

福氣啦！ 美國機票價格創新低

2019-02-22 14:16

南韓闢建半導體金三角 將與中國對抗

2019-02-22 18:16

展現太空實力 日搶先登上小行星

2019-02-23 00:31

影／賣熱巧克力贊助築牆 美男童被罵「小希特勒」

2019-02-22 17:40

川普會劉鶴 美中談判報喜

2019-02-23 02:49

特斯拉Model 3開始在中國出貨 比預期提前一周

2019-02-22 17:32

剩食歪風掰掰！德國推變色包裝減少食物浪費

2019-02-23 10:12

川普有意延長關稅大限 3月將見習近平

2019-02-23 06:12

美中貿易談判 川普可能將華為中興通訊納入協議

2019-02-23 08:49

澳議員脫口說「該死的中國佬」 總理急發微信安撫華裔

2019-02-22 18:20

貿易談判進入決戰點 中國提加購近1兆元美農產

2019-02-22 13:01

似向華為釋善意 川普稱美國發展5G要贏的正當

2019-02-22 17:24

沙國將投資中國280億美元

2019-02-23 02:49

強震襲擊厄瓜多與秘魯邊境 規模7.5

2019-02-22 23:30

金融時報：美中尋求將解決美光-晉華爭端納入貿易協議

2019-02-22 13:35
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top