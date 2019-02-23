1架洛城─紐約班機為何能創下近20年最快抵達紀錄？

2019-02-23 12:10 聯合報 記者 聯合報 記者 馮克芸 ╱即時報導



新聞網站「石英」報導，聯合航空編號415班機本月17日從美西洛杉磯飛抵東紐華克（Newark, New Jersey）機場時，機長告訴乘客，他飛這條航線數十年，當天創下了飛行時間最短紀錄：226分鐘。為何如此？原來跟航空公司和機長都沒關係。

洛杉磯飛紐華克通常飛行時間不到240分鐘，石英分析飛行數據發現，17日的226分鐘是歷來第六快，排名第五的是近20年前的2000年4月1日，由目前已結束營業的大陸航空（Continental Airlines）寫下紀錄，225分鐘。此航線有史以來飛行時間最短紀錄是1996年10月27日，同樣由大陸航空創下的201分鐘。

石英指出，班機飛航時間短全是噴射氣流造成的。目前美國上空高緯度西向東的氣流，已接近有史以來最快速度，這使得美西飛美東航班可節省一些時間。美國上空噴射氣流通常在冬天較強勁，這時美國南方的高溫碰上加拿大的低溫，在沒有大風暴的情況下，噴射氣流增強。

有些科學家說，氣候變遷可能透過較溫暖的北極氣溫，讓上述噴射氣流不穩定。但也有其他學者說，目前資料不足，還無法了解成因。