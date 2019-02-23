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NIKE球鞋爆裂恐需負法律責任 但無損市場霸主地位

2019-02-23 01:21經濟日報 記者易起宇╱即時報導

美國大學籃球界最受注目新星威廉森，上場不到1分鐘就發生球鞋爆裂事件，使生產這雙鞋的運動品牌巨擘Nike頓時淪為網民笑柄。雖然有律師認為Nike可能需負起法律責任，但目前看來這並無損Nike在運動用品界的龍頭地位，尤其從這兩天的股價表現來看更是如此。

在威廉森事件發生後，Nike立刻在社群網路受到重砲轟擊。在紐約專門為運動員打運動傷害訴訟的律師艾德斯坦表示，Nike可能須為這起事件負責，「這是典型的產品責任案件，這項產品是特別設計來支持像他這樣的運動員的活動，但顯然完全破功」；「除非有證據證明鞋子被不當使用或是出廠後被動過手腳，威廉森如果針對受傷提告，鐵定能贏。」

不過，目前對Nike而言，最迫切的問題恐怕是其在運動界的地位會不會因此墜落。Nike在事件發生當天股價收盤跌逾1%，與大盤相比確實較弱，但22日隨紐約股市大盤開高走高，目前報每股84.89美元，漲1.1%，幾乎收回前日失土。

彭博行業研究分析師古拉祖提斯也認為這件事很快就會落幕。Nike和旗下Jordan品牌在籃球市場占有率逾90%，2018年度籃球產品營收高達43.5億美元，占其整體約14%。「Nike未來幾天可能會受到很大壓力，但我不認為會直接影響其球鞋。」

Nike股價兩年來上漲44%，相較之下，Under Armour等曾展現雄心壯志的對手卻慘跌。

Nike的市值目前已飆升至1,300億美元。因為該公司有著8%和15%的營收和獲利成長率，還有全球一大票運動明星替他宣傳。

Nike也做了不少睿智的決定，例如該公司預期至2023年止，其總營收的三分之一將來自其直接通路，這項策略使其最新一季毛利率躍升80個基點至將近44%。

杜克大學藍魔鬼的閃耀大一新星威廉森，21日上場不到1分鐘他穿的Nike球鞋就爆裂...
杜克大學藍魔鬼的閃耀大一新星威廉森，21日上場不到1分鐘他穿的Nike球鞋就爆裂。 路透
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