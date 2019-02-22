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美股跌害牙仙變更摳了！美童掉牙連兩年貶值

2019-02-22 17:11經濟日報 記者湯淑君╱即時報導

這年頭，想要牙仙子給更多錢，可能比拔牙還難！

根據Delta Dental 21日公布的最新年度「牙仙子調查」，過去一年來美國小孩憑每顆掉牙領到的錢平均減少43美分，連續第二年下滑，顯示扮演「牙仙子」的父母連這點小錢也開始縮減。

這項調查訪調逾千名育有6至12歲兒童的家長，結果發現他們去年平均給的「換牙費」減為每顆3.7美元，相較於去年和前年調查時的4.13美元和4.66美元，呈現一連兩年下跌局面。

至於更珍貴的第一顆掉牙，平均價值為4.96美元，行情低於去年和前年調查時的4.13美元和4.5美元，也呈現逐年縮水趨勢。

「牙仙子」是歐美民間傳說，父母會告訴小孩，睡前把脫落的乳齒放在枕頭下，晚間牙仙子就會取走，換成金幣。

最新調查報告未說明今年枕頭下的零用錢為何減少了，但去年春季的報告曾提到，牙仙子「現金支付金額可能跟不上股市上漲的速度」。2018年美股標普500指數下跌6.24%，跌幅為十年來最慘。

父母扮「牙仙子」給子女零用錢，不只是維繫這種民俗傳統、趁機教導兒女注意口腔衛生而已。這項調查呈現的平均費率，還可當非正式的經濟指標來用。

根據Delta Dental的說法，過去17年來，「牙仙子指數」有14年走勢呼應標普500指數。

過去17年來，「牙仙子指數」有14年走勢與標普500指數相呼應。（圖表來源：Ma...
過去17年來，「牙仙子指數」有14年走勢與標普500指數相呼應。（圖表來源：MarketWatch網站）
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