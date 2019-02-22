黃豆行情 美國農業部看衰

2019-02-22 16:27 經濟日報 記者 經濟日報 記者 任中原 ╱即時報導



美國農業部經濟學者看衰美國黃豆行情；即使美中能夠解決貿易爭議，但由於黃豆庫存堆積如山，仍將對豆價造成下壓。圖／美聯社 分享 facebook 美國農業部經濟學者看衰美國黃豆行情；即使美中能夠解決貿易爭議，但由於黃豆庫存堆積如山，仍將對豆價造成下壓。

農業部首席經濟學者強納森指出，自從去年7月中國對進口美國黃豆加徵25%報復性關稅後，美國黃豆出口量即大幅減少，使豆農蒙受約79億美元損失。

美中雙方代表雖致力於達成新貿易協議，但強納森預估這一季黃豆出口量只會小幅回升，未來也相當黯淡。他預估賣不出去的黃豆庫存量將增加逾倍，達到2,480萬公噸。

他表示，因為美中貿易爭執所導致的超高黃豆庫存，將花好幾年才能去化，對未來豆價造成下壓；他預料最早也要到2020年時豆價才可能回升。

他預測2019年黃豆平均價為每英斗8.80美元，比去年回升2.3%，但比目前每英斗約9美元的行情要低。

美國農業部長裴度也指出，現在要預測中國將增購多少美國黃豆，時機「還不成熟」。不過他對黃豆出口展望比強納森樂觀，認為一旦美中達成新協議，對中國出口量將回升「非常、非常得快」。

美中貿易衝突也對美國黃豆交易商造成傷害。全球最大黃豆油加工業者邦基公司公布，去年第4季黃豆業務虧損1.25億美元；執行長海克曼指出，中國究竟將採購多少美國黃豆，目前仍不清楚。