科技巨頭壟斷愈加嚴重 哥大教授創「網路中立性」理念

2019-02-22 16:05 世界日報 記者 世界日報 記者 李秀蘭 ╱舊金山報導



哥倫比亞大學法學院教授吳修銘演講談反壟斷。 世界日報記者李秀蘭／攝影 分享 facebook

創立「網路中立性」（Network Neutrality）理念的哥倫比亞大學法學院華裔教授吳修銘（Tim Wu）20日晚間在舊金山演講時說，隨著網路科技時代的發展，大科技公司壟斷市場的問題愈加嚴重，臉書公司（Facebook）不斷浮現的種種問題就是例子。

吳修銘是台灣移民第二代，已故父親吳明達和加拿大裔母親都是研究免疫學的科學家，吳明達早年積極支持台灣的民主運動。

吳修銘在華府出生，在多倫多長大，先後畢業於加拿大麥吉爾大學生物物理系及哈佛大學法學院。自2006年起擔任紐約哥倫比亞大學法學院教授至今。

專長電訊學及反壟斷法律的吳修銘，從法學院畢業初期，曾來灣區高科技公司工作兩年，也曾擔任史丹福大學法學院客座教授。吳修銘曾在聯邦司法部服務及協助前總統歐巴馬研究市場競爭政策。

吳修銘曾入選全美最具影響力的百名律師之一及哈佛大學最具影響力的百名校友之一。2010年吳修銘的著作「誰控制了總開關」（Master Switch）被「紐約人雜誌」選為當年度的「最好書」之一。

吳修銘的最新著作「大規模的詛咒」（Curse of Bigness）不久前發表，「聯邦俱樂部」20日晚間為他舉行一場演講會及新書發表會，250張門券售罄，到場聽講者多是在舊金山工作的高科技人。

反壟斷是吳修銘當晚的演講主題，也是他的新書內容。吳修銘說，美國訂立反壟斷法律的目的就是阻止市場壟斷情況，阻礙自由市場發展，使消費者要支付更多的費用。

曾在聯邦司法部主持反壟斷訴訟及調查工作的吳修銘說，高科技時代公司壟斷市場的問題愈加嚴重。Google公司買下YouTube也是涉嫌壟斷市場。

吳修銘提到，近期媒體不斷報導的臉書公司醜聞就是市場壟斷後呈現的狀況。臉書在社交媒體類別上完全控制全球市場，因為沒有其他公司競爭，變成一家獨大。

反壟斷法律的目標是促進市場競爭力，吳修銘說：「有競爭市場，各家公司才會努力改進商品的品質。」以臉書為例，缺乏競爭下，臉書不重視個人穩私，沒有做好保護用戶的穩私權，還有其他問題。

Amazon是全美最大的網路零售公司，在場聽講者問吳修銘：「Amazon的規模愈來愈大，是否也在壟斷市場？」吳修銘回答：「在我看來，Amazon公司並未壟斷零售業，且他們的商品售價較低。」

有觀眾要求吳修銘評論總統川普上任以來的網路政策，吳修銘說，「要預測川普，非常困難。」川普在網路政策上的立場搖擺不定，經常將問題推到美國實行的反壟斷法律。