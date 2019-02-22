福氣啦！ 美國機票價格創新低

2019-02-22 14:16 聯合報 記者 聯合報 記者 季晶晶 ╱即時報導



美聯社報導，經通貨膨脹調整後，在美國國內搭飛機旅行的平均票價已降至當局1995年開始追蹤該據數以來的最低水準。

然而，這並不包括航空公司為各式服務額外收取的附加費用，例如行李託運、選位或者優先登機順位。

航空公司的營收裡，來自這些附加費用及與信用卡發卡銀行合作獲得的收入，占比愈來愈高。

美運輸統計局周四說，去年第3季，國內行程的平均票價是343美元。來回票平均417美元，單程票平均249美元。