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福氣啦！ 美國機票價格創新低

2019-02-22 14:16聯合報 記者季晶晶╱即時報導

美聯社報導，經通貨膨脹調整後，在美國國內搭飛機旅行的平均票價已降至當局1995年開始追蹤該據數以來的最低水準。

然而，這並不包括航空公司為各式服務額外收取的附加費用，例如行李託運、選位或者優先登機順位。

航空公司的營收裡，來自這些附加費用及與信用卡發卡銀行合作獲得的收入，占比愈來愈高。

美運輸統計局周四說，去年第3季，國內行程的平均票價是343美元。來回票平均417美元，單程票平均249美元。

國內行程平均價格比2017年第3季下滑2美元、也比2018年第2季減少7美元。

美國西南航空公司客機。法新社
美國西南航空公司客機。法新社
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