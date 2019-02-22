親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
美中貿易新進展
國際焦點
世界萬象
奇聞不要看
全球財經
美國新聞
轉角國際

18年前車禍糾紛！男子昨天報案收到恐嚇信 今天慘遭殺害

喇嘛廟拜共產佛？ 蒙古「藏傳佛教」的千年盛衰

撲滅豬瘟疫情 日本將首度實施對野豬投藥

2019-02-22 12:44聯合報 記者蔡佩芳╱即時報導

日本豬瘟疫情持續擴大，分析原因很可能是因為遭感染的野豬四處移動使疫情難以控制，農林水產省決定最快三月將開始對野豬使用疫苗，這將是日本國內首度對野豬投藥防堵豬瘟。

日本去年9月在岐阜縣出現首起豬瘟疫情後，至今已擴散至5個府縣，超過30個養豬場的豬隻遭到撲殺，還有180頭野豬被檢測出陽性反應。農林水產大臣吉川貴盛今日在內閣會議後記者會表示，因岐阜縣再次出現新的疫情，為了避免再繼續擴散，政府判斷已到了必須對野豬投藥的階段，農水省將在岐阜縣、愛知縣的協助下，裝設限制野豬移動的防護柵。此外，吉川上午也對飼育豬隻的防疫表示，將甚至考慮長期進行所有豬隻疫苗接種與重新開放出口的時間表。

NHK報導，農林水產省分析野豬的移動可能是造成疫情擴散的原因，預計最快三月中旬將在岐阜縣與愛知縣出現疫情的地區，隊野豬投藥。農林水產省參考專家意見，將液態疫苗注入易破的小型膜紙中，用玉米粉固定在餌中，野豬吃下肚後將能防止感染豬瘟。農林水產省預定準備12萬份豬瘟疫苗，一年之中分6次使用。

日本岐阜縣內八處養豬場去9月被檢驗出豬瘟，是日本時隔26年再度出現豬瘟疫情，台灣已在去年11月暫停進口日本豬肉。日本的豬瘟疫情與中國大陸的非洲豬瘟不同。豬瘟病毒較弱，有疫苗可預防。豬瘟雖不會感染人，豬肉煮熟吃對人體沒有影響，但是染病豬隻會出現腹瀉、高燒等症狀，多數會在數日內死亡。

疫情疫苗養豬場
高雄市民站出來！高雄馬需要您的看法！→

相關新聞

NCAA／威廉森球鞋爆裂扭傷 耐吉股價下跌1％

2019-02-22 10:44

消費者報告雜誌不再推薦特斯拉Model 3

2019-02-22 09:59

土耳其官媒：厄多安川普通話 商討美撤軍敘利亞

2019-02-22 09:56

蘋果與高盛聯名推信用卡 員工先試用再推消費大眾

2019-02-22 07:30

名家瞭望／非洲經濟獨立 戒歐美依賴症

2019-02-22 02:23

南非幣回升 穆迪暫未降評

2019-02-22 02:06

巴西退休年齡 擬調高至65歲

2019-02-22 02:05

澳幣雲霄飛車 單日劇震1.7%

2019-02-22 02:04

歐日製造業萎縮 經濟有壓

2019-02-22 02:02

陸經濟降溫 衝擊亞洲外銷

2019-02-22 02:01

美耐久財訂單連二月成長

2019-02-22 02:00

日零售商擬台灣香港展店

2019-02-22 02:00

南韓拚就業 推產官合作

2019-02-22 02:00

伊爾艾朗專欄／Fed決策面臨背離市場風險

2019-02-22 01:58

Fed暗示 未必會結束升息

2019-02-22 01:58

瑞銀助富豪逃稅 罰51億美元

2019-02-22 01:57

詐欺嚴重 日人每天被騙億圓

2019-02-22 00:22

態度大轉變？ 川普：不會封殺外國5G業者

2019-02-22 00:01

Lyft超車Uber 傳下月在美上市

2019-02-21 23:52

德銀買債 虧16億美元

2019-02-21 23:51

東芝記憶體擬9月IPO

2019-02-21 23:48

亞洲諸國對陸出口衰退 韓、日、星皆露疲態

2019-02-21 23:39

南韓推出獎勵案鼓勵企業產官合作 創造就業機會

2019-02-21 21:44

美國衛生紙用量冠全球 摧毀加拿大林地

2019-02-21 21:10

有信心美中終將達成貿易協議 亞股多收紅

2019-02-21 19:09

澳幣單日上下震盪1.7% 劇烈波動令炒匯人士揪心

2019-02-21 18:51

重大里程碑 美數位廣告占比料首度超越傳統媒體

2019-02-21 18:03

美中貿易談判可望有進展 日股小漲收紅

2019-02-21 16:01

若與歐盟未達協議 川普撂話：對歐洲車課關稅

2019-02-21 14:24

歐盟高層：風險在於華為服膺中國情報法律

2019-02-21 14:23

無視委軍阻擋 瓜伊多將赴哥倫比亞邊界送物資

2019-02-21 13:39

經濟解析／ Fed要穩 市場愛鴿 麻煩大了

2019-02-21 12:51

歐盟汽車課關稅？ 川普：取決於協商結果

2019-02-21 11:18

Lyft擬3月上市 搶先Uber成首家IPO叫車服務公司

2019-02-21 09:54

東芝記憶體擬追加融資數千億 購回蘋果優先股

2019-02-21 09:35

日本今年最大IPO案 東芝記憶體IPO最快9月登場

2019-02-21 09:14

別輕忽金融監管發出的警訊

2019-02-21 01:09

瑞典勞工想創業 可申請6個月無薪假

2019-02-19 13:23

美股牛市新考驗 別被騙了！美企財報暗藏玄機

2019-02-18 08:46
看更多

熱門文章

她用公廁洗手乳洗手 竟全身現血瘡、臉腐蝕如殭屍

2019-02-21 18:44

米其林餐廳吃死人！一人中毒身亡 28人不適

2019-02-22 09:19

態度大轉變？ 川普：不會封殺外國5G業者

2019-02-22 00:01

58歲美魔女開色情直播 警大驚：以為才20多歲！

2019-02-21 17:40

美中貿易談判迄今最顯著進展！傳雙方草擬協議大綱

2019-02-21 13:51

遭正妹「野蠻女友」爆打凌虐六年 癡情男仍信她會改

2019-02-21 16:16

北海道地震交通大亂 「歸宅難民」寒風罰站

2019-02-22 00:01

北海道強震芮氏規模5.7 無海嘯風險

2019-02-21 20:40

中美貿易談判 陸學者：卡在「結構性問題」難度大

2019-02-21 18:16

川普傳計劃今天會見劉鶴 足見這回合會談頗有成果

2019-02-22 06:33

每天6罐提神飲料 男大生牙斷蛀爛「得拔24顆」

2019-02-21 21:41

影／北海道驚傳連環車禍 台灣滑雪團26人無人受傷

2019-02-21 16:19

中美貿易協商 擬6項諒解備忘錄

2019-02-22 00:20

貿戰只是開始 謝金河預言：美中交火下一回合是科技戰

2019-02-21 22:12

影／英國IS新娘遭褫奪國籍 荷蘭、孟加拉也拒收

2019-02-21 13:00

卡夫亨氏大幅認列費用盤後崩跌 股神持股蒸發300億美元

2019-02-22 08:06

影／全球最舒適計程車！羊毛墊+壁爐 比在家還享受

2019-02-22 08:39

NCAA／威廉森球鞋爆裂扭傷 耐吉股價下跌1％

2019-02-22 10:44

限制「複製人」女星亮相 南韓挨轟撤回

2019-02-21 15:17

影／要逃嗎？剛起飛機艙狂冒白煙 乘客抬頭全傻眼

2019-02-22 11:51

影／美海防軍官計畫大屠殺 家中囤軍火宛如彈藥庫

2019-02-21 17:28

美國衛生紙用量冠全球 摧毀加拿大林地

2019-02-21 21:10

南非幣回升 穆迪暫未降評

2019-02-22 02:06

傻眼！半個月大新生兒竟整脊

2019-02-21 14:58

韓航「堅果門」千金 遭指控家暴老公小孩

2019-02-21 18:58

Fed暗示 未必會結束升息

2019-02-22 01:58

蘋果與高盛聯名推信用卡 員工先試用再推消費大眾

2019-02-22 07:30

澳幣雲霄飛車 單日劇震1.7%

2019-02-22 02:04

美軍撤離敘利亞要求盟國留守 英法拒絕

2019-02-21 22:40

責歐凱秀趕走亞馬遜 讓紐約失2.5萬工作、40億工資

2019-02-21 22:01

為美中貿易談判達陣鋪路 川普對華為釋善意

2019-02-22 09:13

航母入南海？英財相擔心防長發言影響與中國關係

2019-02-21 22:36

歐盟高層：風險在於華為服膺中國情報法律

2019-02-21 14:23

日本探測機隼鳥2號 22日可望登陸龍宮

2019-02-21 18:13

美軍撤離敘 盟國拒獨留

2019-02-21 23:59

貿易戰完下一步…李紀珠預測：科技是下個戰場

2019-02-22 00:23

遭控利用攝影機窺探乘客 新航：已停用

2019-02-21 18:05

澳幣單日上下震盪1.7% 劇烈波動令炒匯人士揪心

2019-02-21 18:51

貿易談判成不成？陸學者悲觀：美形同干涉內政

2019-02-22 00:22

中美第七輪磋商成員曝光 陸媒：會場更大、氣氛更輕鬆

2019-02-22 09:34
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top