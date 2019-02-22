撲滅豬瘟疫情 日本將首度實施對野豬投藥

2019-02-22 12:44 聯合報 記者 聯合報 記者 蔡佩芳 ╱即時報導



日本豬瘟疫情持續擴大，分析原因很可能是因為遭感染的野豬四處移動使疫情難以控制，農林水產省決定最快三月將開始對野豬使用疫苗，這將是日本國內首度對野豬投藥防堵豬瘟。

日本去年9月在岐阜縣出現首起豬瘟疫情後，至今已擴散至5個府縣，超過30個養豬場的豬隻遭到撲殺，還有180頭野豬被檢測出陽性反應。農林水產大臣吉川貴盛今日在內閣會議後記者會表示，因岐阜縣再次出現新的疫情，為了避免再繼續擴散，政府判斷已到了必須對野豬投藥的階段，農水省將在岐阜縣、愛知縣的協助下，裝設限制野豬移動的防護柵。此外，吉川上午也對飼育豬隻的防疫表示，將甚至考慮長期進行所有豬隻疫苗接種與重新開放出口的時間表。

NHK報導，農林水產省分析野豬的移動可能是造成疫情擴散的原因，預計最快三月中旬將在岐阜縣與愛知縣出現疫情的地區，隊野豬投藥。農林水產省參考專家意見，將液態疫苗注入易破的小型膜紙中，用玉米粉固定在餌中，野豬吃下肚後將能防止感染豬瘟。農林水產省預定準備12萬份豬瘟疫苗，一年之中分6次使用。

日本岐阜縣內八處養豬場去9月被檢驗出豬瘟，是日本時隔26年再度出現豬瘟疫情，台灣已在去年11月暫停進口日本豬肉。日本的豬瘟疫情與中國大陸的非洲豬瘟不同。豬瘟病毒較弱，有疫苗可預防。豬瘟雖不會感染人，豬肉煮熟吃對人體沒有影響，但是染病豬隻會出現腹瀉、高燒等症狀，多數會在數日內死亡。