美國原油庫存上揚壓抑油價；鈀金回落

2019-02-22 08:17 經濟日報 記者 經濟日報 記者 劉忠勇 ╱即時報導



在美國政府數據顯示原油庫存和產量增加之後，美國市場油價一周多以來首次下跌，另外股市走低也拖累了油價。鈀金六天來首日回落，周三曾觸及1,500美元以上的歷史新高。由於令人失望的美國和歐洲經濟數據再度引發對經濟成長前景的疑慮，銅價七個交易日以來首度下跌。以下是整理自彭博的大宗商品行情：

●原油價格走低

周四紐約市場原油期貨下跌0.4%。美國能源資訊署（EIA）報告全國原油庫存連續五周增加，產量飆升至每日1200萬桶的歷史新高。

沙烏地能源大臣法利赫表示，他預計市場到4月恢復平衡 。不過，正在進行的美中貿易戰依然讓投資人憂心全球經濟成長前景。

紐約商業交易所4月份交割的西德州中級原油（WTI）下跌20美分，結算價每桶56.96美元。倫敦ICE歐洲期貨交易所4月份交割的布倫特原油期貨下跌1美分，收於每桶67.07美元。

●鈀金回落，黃金連續二日下跌

該金屬的14天相對強弱指標已經連續三天收於70以上，從技術面看來是一個調整信號。

紐約時間下午2:36，現貨鈀金下跌1％至每英兩1,474.03美元。紐約商業交易所3月交割鈀金期貨跌1.2％，收於1,445.10美元。現貨黃金跌0.9%至1,327.06美元。

●銅價從7個月高點下跌

美國的中古屋銷量跌至2015年底以來的最低水平。

倫敦時間下午5:51，LME銅價下跌0.4%，收於每噸6,380美元鋁價上漲2%，連續二日攀升；之前數據顯示1月份全球產量下降3.5%LME鋅和鎳下跌，鉛和錫上漲。