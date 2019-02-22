親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
美中貿易新進展
國際焦點
世界萬象
奇聞不要看
全球財經
美國新聞
轉角國際

米其林餐廳吃死人！ 一人中毒身亡 28人不適

韓國瑜挨酸土包子高雄就辦包子大賽 學者：絕妙好招

卡夫亨氏大幅認列費用盤後崩跌 股神持股蒸發300億美元

2019-02-22 08:06經濟日報 記者黃淑玲╱即時報導

卡夫亨氏（Kraft Heinz）21日盤後股價一度暴跌17%，這家食品公司認列154億美元的費用，並表示收到證管會的傳票，要求說明會計政策與內控。投資該公司的股神巴菲特公司波克夏，資產價值瞬間蒸發恐達300億美元。

Kraft Heinz 21日宣布公司獲利將無法達到預期，而且公司。消息一出股票在盤後交易應聲大跌。

巴菲特近來在Kraft Heinz經營史上扮演舉足輕重角色，2015年聯合3G Capital促成Kraft與Heinz的合併而成為今天的公司。

波克夏受Kraft Heinz股價大跌拖累，資產價值蒸發157-143億美元。 ...
波克夏受Kraft Heinz股價大跌拖累，資產價值蒸發157-143億美元。 路透
分享

巴菲特波克夏
金豬年，迎好運！開運紅包先來領一波→

相關新聞

名家瞭望／非洲經濟獨立 戒歐美依賴症

2019-02-22 02:23

南非幣回升 穆迪暫未降評

2019-02-22 02:06

巴西退休年齡 擬調高至65歲

2019-02-22 02:05

澳幣雲霄飛車 單日劇震1.7%

2019-02-22 02:04

歐日製造業萎縮 經濟有壓

2019-02-22 02:02

陸經濟降溫 衝擊亞洲外銷

2019-02-22 02:01

美耐久財訂單連二月成長

2019-02-22 02:00

日零售商擬台灣香港展店

2019-02-22 02:00

南韓拚就業 推產官合作

2019-02-22 02:00

伊爾艾朗專欄／Fed決策面臨背離市場風險

2019-02-22 01:58

Fed暗示 未必會結束升息

2019-02-22 01:58

瑞銀助富豪逃稅 罰51億美元

2019-02-22 01:57

詐欺嚴重 日人每天被騙億圓

2019-02-22 00:22

態度大轉變？ 川普：不會封殺外國5G業者

2019-02-22 00:01

Lyft超車Uber 傳下月在美上市

2019-02-21 23:52

德銀買債 虧16億美元

2019-02-21 23:51

東芝記憶體擬9月IPO

2019-02-21 23:48

亞洲諸國對陸出口衰退 韓、日、星皆露疲態

2019-02-21 23:39

南韓推出獎勵案鼓勵企業產官合作 創造就業機會

2019-02-21 21:44

美國衛生紙用量冠全球 摧毀加拿大林地

2019-02-21 21:10

有信心美中終將達成貿易協議 亞股多收紅

2019-02-21 19:09

澳幣單日上下震盪1.7% 劇烈波動令炒匯人士揪心

2019-02-21 18:51

重大里程碑 美數位廣告占比料首度超越傳統媒體

2019-02-21 18:03

美中貿易談判可望有進展 日股小漲收紅

2019-02-21 16:01

若與歐盟未達協議 川普撂話：對歐洲車課關稅

2019-02-21 14:24

歐盟高層：風險在於華為服膺中國情報法律

2019-02-21 14:23

無視委軍阻擋 瓜伊多將赴哥倫比亞邊界送物資

2019-02-21 13:39

經濟解析／ Fed要穩 市場愛鴿 麻煩大了

2019-02-21 12:51

歐盟汽車課關稅？ 川普：取決於協商結果

2019-02-21 11:18

Lyft擬3月上市 搶先Uber成首家IPO叫車服務公司

2019-02-21 09:54

東芝記憶體擬追加融資數千億 購回蘋果優先股

2019-02-21 09:35

日本今年最大IPO案 東芝記憶體IPO最快9月登場

2019-02-21 09:14

金融犯罪管控不力 渣打銀行被罰1億英鎊

2019-02-21 08:41

減產前景助油價觸及今年高點 美元上揚打壓金價

2019-02-21 07:56

採用華為風險管控爭辯升高 美議員籲盟國保持共同戰線

2019-02-21 07:38

Fed會議紀錄：暫停升息不會構成風險 今年可能結束縮表

2019-02-21 07:22

美股全面上揚 Fed會議紀錄明確顯示鴿派基調

2019-02-21 07:02

別輕忽金融監管發出的警訊

2019-02-21 01:09

瑞典勞工想創業 可申請6個月無薪假

2019-02-19 13:23
看更多

熱門文章

她用公廁洗手乳洗手 竟全身現血瘡、臉腐蝕如殭屍

2019-02-21 18:44

南韓役男為何怕當兵？還有比北韓更恐怖的敵人…

2019-02-21 11:00

態度大轉變？ 川普：不會封殺外國5G業者

2019-02-22 00:01

58歲美魔女開色情直播 警大驚：以為才20多歲！

2019-02-21 17:40

美中貿易談判迄今最顯著進展！傳雙方草擬協議大綱

2019-02-21 13:51

遭正妹「野蠻女友」爆打凌虐六年 癡情男仍信她會改

2019-02-21 16:16

上萬臉友喊「到她家門口留便便」！

2019-02-21 12:29

米其林餐廳吃死人！一人中毒身亡 28人不適

2019-02-22 09:19

北海道地震交通大亂 「歸宅難民」寒風罰站

2019-02-22 00:01

北海道強震芮氏規模5.7 無海嘯風險

2019-02-21 20:40

中美貿易談判 陸學者：卡在「結構性問題」難度大

2019-02-21 18:16

影／北海道驚傳連環車禍 台灣滑雪團26人無人受傷

2019-02-21 16:19

每天6罐提神飲料 男大生牙斷蛀爛「得拔24顆」

2019-02-21 21:41

中美貿易協商 擬6項諒解備忘錄

2019-02-22 00:20

影／英國IS新娘遭褫奪國籍 荷蘭、孟加拉也拒收

2019-02-21 13:00

貿戰只是開始 謝金河預言：美中交火下一回合是科技戰

2019-02-21 22:12

40名中美遊客在秘魯亞馬遜雨林一旅館遭劫 已2死

2019-02-21 11:43

限制「複製人」女星亮相 南韓挨轟撤回

2019-02-21 15:17

影／美海防軍官計畫大屠殺 家中囤軍火宛如彈藥庫

2019-02-21 17:28

美國衛生紙用量冠全球 摧毀加拿大林地

2019-02-21 21:10

川普傳計劃今天會見劉鶴 足見這回合會談頗有成果

2019-02-22 06:33

拒聖戰新娘回國 川普：她不是美國人

2019-02-21 10:20

傻眼！半個月大新生兒竟整脊

2019-02-21 14:58

韓航「堅果門」千金 遭指控家暴老公小孩

2019-02-21 18:58

女伴生產順利 塞爾維亞女同志總理喜獲麟兒

2019-02-21 11:07

Fed暗示 未必會結束升息

2019-02-22 01:58

南非幣回升 穆迪暫未降評

2019-02-22 02:06

卡夫亨氏大幅認列費用盤後崩跌 股神持股蒸發300億美元

2019-02-22 08:06

路透：中美研究10項解決貿易失衡的短期對策

2019-02-21 11:26

美軍撤離敘利亞要求盟國留守 英法拒絕

2019-02-21 22:40

俄公布無人核潛艦畫面 積極發展核武戰略

2019-02-21 10:48

歐盟高層：風險在於華為服膺中國情報法律

2019-02-21 14:23

航母入南海？英財相擔心防長發言影響與中國關係

2019-02-21 22:36

責歐凱秀趕走亞馬遜 讓紐約失2.5萬工作、40億工資

2019-02-21 22:01

澳幣雲霄飛車 單日劇震1.7%

2019-02-22 02:04

遭控利用攝影機窺探乘客 新航：已停用

2019-02-21 18:05

日本探測機隼鳥2號 22日可望登陸龍宮

2019-02-21 18:13

美軍撤離敘 盟國拒獨留

2019-02-21 23:59

蘋果與高盛聯名推信用卡 員工先試用再推消費大眾

2019-02-22 07:30

澳幣單日上下震盪1.7% 劇烈波動令炒匯人士揪心

2019-02-21 18:51
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top