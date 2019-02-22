卡夫亨氏大幅認列費用盤後崩跌 股神持股蒸發300億美元

2019-02-22 08:06 經濟日報 記者 經濟日報 記者 黃淑玲 ╱即時報導



卡夫亨氏（Kraft Heinz）21日盤後股價一度暴跌17%，這家食品公司認列154億美元的費用，並表示收到證管會的傳票，要求說明會計政策與內控。投資該公司的股神巴菲特公司波克夏，資產價值瞬間蒸發恐達300億美元。

Kraft Heinz 21日宣布公司獲利將無法達到預期，而且公司。消息一出股票在盤後交易應聲大跌。