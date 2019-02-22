美元止跌走升 市場看好美中貿易談判進展

2019-02-22 07:43 經濟日報 記者 經濟日報 記者 劉忠勇 ╱即時報導



隨著美國公債殖利率走高，美元兌主要貨幣除日圓之外都走升。

美元對六種主要貨幣走勢的美元指數（DXY）周漲0.2%至96.605。受經濟數據不佳影響，美元早盤一度走貶，後來又因看好美中貿易協商進展而回升。

美中貿易談判仍在繼續，據悉中國將提議每年增加進口300億美元的美國農產品；另據知情人士透露，川普計畫周五會見中國首席談判代表劉鶴。

有交易員認為，美中貿易談判進展和英歐脫歐協商是接下來左右匯市的主要因素。

美國經濟數據方面，2月費城聯邦準備銀行區製造業指數降至2016年5月以來最低，12月商業設備訂單五個月來第四次下降，1月份中古屋銷量折合年率降至2015年底以來最低；而上周首次申請失業救濟人數降至四周低位，Markit服務業經營活動指數高於預期。

英國與歐盟的談判仍無成果。兩位歐盟官員透露，歐盟預期英國首相梅伊將被迫要求挪後三個月脫歐。

英鎊兌美元上漲0.1%，至1.3033左右。美元兌加幣漲0.4%，至1.3227左右，加拿大央行央行總裁表示，升息道路「極不確定」。

歐元兌美元下跌0.1%，至1.1332左右。歐元區2月製造業採購經理指數初值報49.2，低於分析師預估的50.3。日圓兌美元上漲0.1%，至110.70左右。