標普500指數止步三連漲 美歐經濟數字均不如預期

2019-02-22 06:54 經濟日報 記者 經濟日報 記者 劉忠勇 ╱即時報導



美國股市收低，交易清淡，投資人擔憂經濟成長前景，並關切美中貿易談判進展。

標普500指數終止連三日漲勢，歐洲和美國的經濟數據均低於預期，再度引發對於全球經濟前景的疑慮。

紐約時間下午4點，標普500指數下跌0.4%，報2,774.88點。道瓊工業平均指數下跌0.4%，報25,850.63點。那斯達克綜合指數下跌0.4%，報7,459.708點。

美國12月資本財新訂單意外下滑；美國1月中古屋銷量折合年率降至2015年底以來最低。歐元區2月製造業採購經理指數初值報49.2，低於分析師預估的50.3。

紐約梅隆銀行旗下Lockwood Advisors投資總監Matt Forester表示，「顯然，經濟數據比預期更疲軟，包括今天公佈的大量數據，策略師們正在等待觀察全球數據是否只是暫時放緩」。

與此同時，中美兩國貿易談判進展緩慢而穩定，部分分析師稱市場已經反映貿易休戰預期。知情人士透露，中國將提議每年增加進口300億美元的美國農產品，包括大豆，玉米和小麥。

標普500指數醫療股下跌，受嬌生公司（Johnson & Johnson）走低拖累，強生稱收到聯邦檢察官傳票，事關據稱含有滑石粉的嬰兒產品。

Nike跌1%，該公司由大學籃球明星 Zion Williamson所穿的Nike球鞋在開賽不久斷成兩半。