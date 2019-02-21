三星2千美元Fold爭當酷機王 蘋果面臨諾基亞時刻

2019-02-21 23:36 經濟日報 記者 經濟日報 記者 湯淑君 ╱即時報導



蘋果十周年紀念機款iPhone X每支售價999美元起跳，把頂級旗艦手機價格拉高到1,000美元。如今三星Galaxy Fold折疊手機要價1,980美元，直逼2,000美元大關。難道三星不知定這種天價會影響買氣、重蹈蘋果最新高價iPhone需求疲弱的覆轍嗎？

彭博資訊專欄作家柏席茨基（Leonid Bershidsky）21日撰文指出，三星的用意是在「以其人之道還治其人之身」，讓蘋果嚐嚐自己發明的苦藥。

柏席茨基認為，三星首款螢幕可折疊智慧手機定價訂得高於蘋果頂級iPhone，意在與蘋果爭奪「最酷手機王」的冠冕，宣示業界最高價由三星訂定，憑的是大膽創新的能力。

多年來蘋果iPhone最大的競爭優勢，正是憑藉創新力（如2007年首推移除傳統鍵盤、改用多點觸控螢幕的觸控螢幕智慧手機），取得定價高於同業的能力。現在，三星如法炮製，把平板收入Fold，使得被手機取代的裝置繼數位相機、音樂播放器和手表外又增添一項，在手機市場競爭史上開啟新的篇章。

柏席茨基指出，三星推出可折疊的Fold，可謂2007年來智慧手機市場最大的變革。儘管一定有人抱怨難用單手操作、軟體不支援、或機體笨重等問題，但第一支iPhone不也引來諸多批評，只因為與傳統手機不一樣，需要一段學習曲線。他預期，Fold螢幕展開提供更大的空間，能提升用手機觀賞電影、玩遊戲、讀電子書的體驗，合起來則仍是大小合宜的手機，這種兼具功能性和便利性的優點，到頭來可望擊退抱怨聲浪。

從經濟角度來看，沒道理在此刻捨平板、改買三星Galaxy Fold。畢竟同樣的價錢可買一支最新款n iPhone，外加一台iPad Pro平板電腦，而且這種組合還更實用。畢竟Fold是第一代產品，技術改善空間還很大，無法與長久來持續改良的iPhone和iPad相比。

但柏席茨基認為，三星推出Fold，與其說是設法提供消費者一款完美無瑕的產品，倒不如說是為與蘋果爭高價設定權。他預期，會買Fold的人應該是科技裝置的初期採用者，包括總是走在技術最尖端的科技愛好者，以及愛炫富、滿足虛榮心的人士，因為Fold是當前最新奇的潮貨，顯然比現有的iPhone更酷。這兩種人曾合力讓蘋果取得傲視業界的定價權。