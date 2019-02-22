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陸經濟降溫 衝擊亞洲外銷

2019-02-22 02:01經濟日報 編譯湯淑君／綜合外電

南韓2月中上旬出口銳減，加上新加坡、日本等亞洲主要出口國本周也傳出壞消息，佐證全球貿易下滑趨勢仍未走完，工廠已感受到涼意。

根據21日出爐的數據，南韓本月頭20天出口比去年同期大減12%，其中驅動南韓經濟成長的半導體出貨更陡降27%。 財政部在上月的經濟評估報告指出，貿易戰和半導體景氣循環等外部因素，導致企業投資縮減。

首爾Meritz證券分析師史蒂芬．李預料，隨著晶片價格持續下跌，南韓第2季出口可能進一步滑落。1月全月出口萎縮5.8%。

亞洲其他國家出口也顯露疲態。日本1月出口年比下降8.4%，一連兩個月走下坡，是2016年來首見。新加坡1月出口降幅為兩年多來最大。台灣訂22日公布出口訂單，經濟學家預料可能連續第三個月呈現年比衰退，是2016年中迄今最長頹勢。

Natixis亞洲經濟學家阮純說：「2019年第1季此區的外部需求前景肯定難看，對倚賴出口的亞洲國家尤其是壞消息。」

亞洲諸國面臨共同挑戰：對中國出口衰退。中國經濟降溫、美中貿易戰及全球科技業景氣循環減緩，正衝擊亞洲出口導向型經濟體。

日本1月對中國出口摔落17%，南韓2月頭20天對中國出口也縮減14%。對中國出貨數據可能因農曆春節長假而失真，但出口走下坡與較長期趨勢相符。電子產業景氣超級循環結束則衝擊主要供應商，從南韓半導體出口銳減可見一斑。

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