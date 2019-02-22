歐日製造業萎縮 經濟有壓

2019-02-22 02:02 經濟日報 編譯 經濟日報 編譯 任中原 ／綜合外電



歐元區與日本2月製造業採購經理人指數（PMI）初估值都劇降到50以下，顯示景氣陷入萎縮，且分類指標預示未來可能進一步疲軟，主因全球貿易緊張持續升高；歐元區經濟全靠服務業支撐，日本今年經濟出現衰退的機率升高。

IHS Markit機構公布歐元區2月製造業PMI重挫到49.2，不僅低於市場預估的50.5，且是2013年中以來最低水準。其中產出指標降到49.2，新訂單指標也降到46.2，舊訂單也加速消化，產品庫存持續積壓。德國已經連續第二個月萎縮，以汽車業最為疲軟。

IHS首席景氣經濟學者威廉森指出，「製造業訂單加速惡化，預示未來幾個月景氣可能更差」。

所幸服務業PMI由51.2上升到52.3，優於市場預期的51.4；製造業與服務業綜合PMI為51.4，優於元月的51，也高於市場預估的51.1，顯示歐元區民間部門景氣溫和回升。企業景氣預期指標從60.5上升到61.6，是四個月來高點，企業也加速雇用員工。不過產出價格指標從53.4降到52.5，顯示企業不易提高售價。

威廉森指出「2月歐元區經濟仍接近停滯，整體景氣基本上不如去年」；PMI顯示，第1季經濟季增率僅0.1%，低於市場預估的0.4%。

IHS Markit/日經的日本製造業2月PMI初估值也從元月的50.3，劇降到48.5，顯示日本2月製造業景氣出現兩年半來首次萎縮。其中產出指標從54.4劇降到47，國內、外新訂單劇降，企業並連續第二個月減少原料及其他投入的採購。企業信心指數也出現六年來首次惡化，主因美─中貿易戰糾結未解，使全球製造業受到波及。

IHS經濟學者海耶斯指出，日本製造業景氣萎縮並不意外。除非服務業PMI能止跌回升，否則日本今年陷入衰退的機率將持續上升。