瑞銀助富豪逃稅 罰51億美元

2019-02-22 01:57 經濟日報 編譯 經濟日報 編譯 葉亭均 ／綜合外電



判決一旦確定，45億歐元的罰款與損害賠償金，等同抹除瑞銀一整年的獲利。 網路照片 分享 facebook 瑞士銀行（UBS）因協助富豪客戶逃稅的罪名，遭法國法院判處總額45億歐元（約51億美元）的罰款與損害賠償金。若判決確定，將創法國史上稅務案件最大罰款紀錄，也等同抹除瑞銀一整年的獲利。

金融時報報導，瑞銀20日發表聲明說，法國法院歷經六周審理後，判定瑞銀非法清洗逃稅的利得，且違反招攬法國客戶的法律。法院判處瑞銀創紀錄的37億歐元罰款，並勒令支付8億歐元損害賠償金。消息拖累瑞銀20日股價收盤重挫2.7%，21日盤中跌逾1.6%。

瑞銀已表明強烈不服判決，將提起上訴，理由是這項判決「是基於前員工無事實根據的指控」，而非基於任何具體證據。瑞銀執行長安思杰（Sergio Ermotti）在給員工的備忘錄中形容「這項判決的膚淺本質令人震驚」。

法院判處瑞銀的罰款總額低於原先檢方求處的53億歐元，法官將檢察官最初要求的損害賠償金額降低了8億歐元。法國檢方對這樁案子進行長達七年的調查，發現瑞銀涉嫌利用有如「詹姆士·龐德」式的招數違法招攬客戶並協助他們洗錢。檢方指出，瑞銀的銀行人員利用自動抹除資料的硬碟、無公司商標的名片與規避策略秘密在法國活動，在企業活動上非常招攬客戶。

瑞銀則辯稱，雖然自家銀行人員確實前往法國並參加社交活動，但檢方缺乏關於招攬行為的證據。根據舉報者的說法，這些招攬行為發生在歌劇院、狩獵旅行與法網公開賽期間。

在法國的罰款判決出爐前，瑞銀也因類似稅務案件遭美國罰款7,800萬美元，瑞銀也已在德國繳納3億歐元的罰款。知悉管理層想法的兩名人士透露，瑞銀沒有額外提撥訴訟準備金的計畫，目前只為財富管理部門的訴訟案件提列6.4億美元。