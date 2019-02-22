Fed暗示 未必會結束升息

2019-02-22 01:58 經濟日報 編譯 經濟日報 編譯 任中原 ／綜合報導



美國聯準會（Fed）元月會議紀錄顯示，縮減資產負債表計畫將於今年底前結束，但未必會結束升息。

Fed公布1月29至30日會議紀錄，內容指出，「幾乎所有與會者」都同意最好在今年內停止縮表，這將使投資人不再擔心表會傷害美國經濟。

但在利率方面，對金融市場相對較不友善。一些投資人預期Fed下一次動作將是降息，但會議紀錄只顯示官員們對於是否再升息立場分歧，並未提到要降息。

分享 facebook 經濟學者指出，官員們的辯論只聚焦於是否還要緊縮，而非是否要降息，因此風險偏向於再緊縮。

決策官員聚焦於美國經濟的風險，包括中國及歐洲成長減緩，及財政擴張政策的效果遞減，還談到貿易戰糾結未解，及英國脫歐的不確定性。基於這些憂慮，一些官員「已小幅下修對經濟成長的展望」。

官員也表示未來調整政策時將更有「耐心」，但並未將討論引入「降息」的可能性。聯邦基金利率期貨顯示，Fed下次行動會是降息的機率很小。

紀錄中指出，「好幾位」決策官員表示「如果經濟如預期般運作，他們將認為今年稍晚時提高聯邦基金利率區間應屬適當」。另一派「多位」官員「主張只要當通膨結果高於基本展望時，才可能有必要升息」。

這使一些經濟學者認為會議紀錄並不像元月底會後聲明那樣偏向「鴿派」，當時聲明中刪除「進一步漸進式提高」利率的用語，代之以「未來調整的時機及規模」將更有耐心。

摩根大通首席美國經濟學者費洛利表示，「會議紀錄顯示委員會可能仍溫和偏向於下次的動作將是緊縮，而會後聲明則較傾向於中性」。巴克萊銀行首席美國經濟學者加平也持同樣看法，表示「我認為會議紀錄顯示委員會的政策利率路徑仍保留一些向上的偏向」。

在縮表方面，紀錄中表示幾乎所有官員都同意「願意在不久之後宣布將在今年稍晚時停止縮表的計畫」。一些經濟學者預期Fed在3月會議之後便會公布。