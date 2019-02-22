名家瞭望／非洲經濟獨立 戒歐美依賴症

2019-02-22 02:23 經濟日報 編譯 經濟日報 編譯 廖玉玲



■孟加

2018年是全球經濟和政治動盪不止的一年，但對未來的歷史學家來說，這可能是非洲開始表達其知識和經濟政策獨立訴求的一年。

意外觸發整個非洲大陸潛在戰略轉變的事件，是盧安達決定提高進口二手服裝和鞋類的關稅，以支持本國服裝產業。美國立刻取消根據「非洲增長和機會法案」（AGOA）授予盧安達出口紡織品的免稅待遇。

對一個高度依賴貿易的非洲內陸小國而言，此事非同小可，但盧安達堅守自身立場的事實，代表時代已經改變。如果盧安達願意犧牲進入美國市場的優惠待遇，以發展其國內服飾業，想必該國也堅信能為其出口產品找到替代市場。

與此同時，其他非洲國家對主要貿易國家也採取更獨立的態度。非洲各國政府愈來愈積極對各種可能有爭議的議題表達立場，包括東非的貿易政策、非洲南部的土地再分配、以及北非的總經和債務管理政策。

非洲各國如今挺起胸膛的動機不僅是經濟上的，也事關尊嚴、知識上的自由，及冒險繪制自身路線圖的意願。更廣泛地說，非洲領導人體認到，全球經濟持續轉型，代表所有國家都沒有足夠實力將其戰略偏好強加於其他國家，即便這個國家要小得多。

世界經濟論壇（WEF）的實證研究表明，與上一個世代相比，關稅削減和市場准入對經濟成長的影響已經小得多，貿易不再是在一國生產產品然後銷售到別處，而是跨越國境和時區的合作，以便讓生產成本最小化、讓市場覆蓋範圍最大化。

WEF估計，減少供應鏈貿易壁壘對全球國內生產毛額（GDP）成長產生的效果，是取消關稅的六倍；若所有國家都能將邊境管理的運作效率與運輸和通訊基建，提高到全球最佳實踐水準的一半，全球GDP將增加2.6兆美元（增幅達4.7％）、出口總額將增加1.6兆美元（14.5％）。相較下，全球所有關稅全面取消僅能使全球GDP增加4,000億美元（成長0.7％），出口增加1.1兆美元（上揚10.1％）。

顯然，全球價值鏈目前是貿易的主要框架。正如我們所看到的，盧安達（以及衣索比亞和摩洛哥）等非洲國家，已經在利用這種模式轉變。

誠然，眼前的貿易戰已經、且將持續衝擊國際供應鏈，但新的限制也會刺激創造力和創新，正如倫敦政經學院（LSE）榮譽教授德賽所說，「拜3D列印和人工智慧（AI）等科技進步所賜，不難想像企業可以在本國生產當前仍須進口的中間產品」；在這種情況下，貿易將持續快速成長，「但產品組合將從中間產品轉向最終產品」。

此外，在一個日益多極化的世界中，低所得國家將不須只依賴西方的資金和政策理念。同時，隨著主要新興經濟體開始追求科技和工業發展以避開「中等所得陷阱」，這些國家也在改變全球生產體系中角色和責任的分配。在中國、越南和印尼等國的經濟成就帶動下，非洲和其他地區的低所得經濟體如今有充沛的機會，可促進勞動密集型產業的就業。畢竟中國正在生產許多原本是已開發經濟體專屬的高附加價值產品。

隨著中國和其他國家繼續攀登工業和科技階梯，大部分供應鏈須轉移到其他成本更低的國家，這將影響到各地商品和勞動力的成本和價格。但開發中國家實際上可以利用後來者的地位，獲得可觀的經濟利益。儘管自動化的威脅已被過度放大，但非洲國家尤其可以利用其較低的要素成本，推動具有比較優勢的成功勞動密集型產業。

例如，非洲國家可以透過建立具有戰略意義的生產群集和工業園區（包括綠色工業），來降低經營成本，同時也有能力吸引外國直接投資。如果管理得當，這種雙管齊下的方法可以為低技能勞動力，提供充足的就業機會，同時迅速增加財政收入。而這反過來又可以改善其他領域的基礎建設，從而為長期繁榮和社會穩定創造條件。

雖然AGOA等貿易協定對非洲國家依然非常重要，但更廣泛的經濟和技術變革正在開闢新的機會。在政治和知識過去幾百年來都被已開發經濟體牽著鼻子走後，非洲正在衝出一條自我肯定的新道路。

（作者Célestin Monga是非洲開發銀行副總裁兼首席經濟學家、Project Syndicate專欄作家）