親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
美中貿易新進展
國際焦點
世界萬象
奇聞不要看
全球財經
美國新聞
轉角國際

回應228和平柱被踹斷！ 政大蔣公騎馬銅像遭人鋸斷馬腳

名家瞭望／非洲經濟獨立 戒歐美依賴症

2019-02-22 02:23經濟日報 編譯廖玉玲

■孟加

2018年是全球經濟和政治動盪不止的一年，但對未來的歷史學家來說，這可能是非洲開始表達其知識和經濟政策獨立訴求的一年。

意外觸發整個非洲大陸潛在戰略轉變的事件，是盧安達決定提高進口二手服裝和鞋類的關稅，以支持本國服裝產業。美國立刻取消根據「非洲增長和機會法案」（AGOA）授予盧安達出口紡織品的免稅待遇。

對一個高度依賴貿易的非洲內陸小國而言，此事非同小可，但盧安達堅守自身立場的事實，代表時代已經改變。如果盧安達願意犧牲進入美國市場的優惠待遇，以發展其國內服飾業，想必該國也堅信能為其出口產品找到替代市場。

與此同時，其他非洲國家對主要貿易國家也採取更獨立的態度。非洲各國政府愈來愈積極對各種可能有爭議的議題表達立場，包括東非的貿易政策、非洲南部的土地再分配、以及北非的總經和債務管理政策。

非洲各國如今挺起胸膛的動機不僅是經濟上的，也事關尊嚴、知識上的自由，及冒險繪制自身路線圖的意願。更廣泛地說，非洲領導人體認到，全球經濟持續轉型，代表所有國家都沒有足夠實力將其戰略偏好強加於其他國家，即便這個國家要小得多。

世界經濟論壇（WEF）的實證研究表明，與上一個世代相比，關稅削減和市場准入對經濟成長的影響已經小得多，貿易不再是在一國生產產品然後銷售到別處，而是跨越國境和時區的合作，以便讓生產成本最小化、讓市場覆蓋範圍最大化。

WEF估計，減少供應鏈貿易壁壘對全球國內生產毛額（GDP）成長產生的效果，是取消關稅的六倍；若所有國家都能將邊境管理的運作效率與運輸和通訊基建，提高到全球最佳實踐水準的一半，全球GDP將增加2.6兆美元（增幅達4.7％）、出口總額將增加1.6兆美元（14.5％）。相較下，全球所有關稅全面取消僅能使全球GDP增加4,000億美元（成長0.7％），出口增加1.1兆美元（上揚10.1％）。

顯然，全球價值鏈目前是貿易的主要框架。正如我們所看到的，盧安達（以及衣索比亞和摩洛哥）等非洲國家，已經在利用這種模式轉變。

誠然，眼前的貿易戰已經、且將持續衝擊國際供應鏈，但新的限制也會刺激創造力和創新，正如倫敦政經學院（LSE）榮譽教授德賽所說，「拜3D列印和人工智慧（AI）等科技進步所賜，不難想像企業可以在本國生產當前仍須進口的中間產品」；在這種情況下，貿易將持續快速成長，「但產品組合將從中間產品轉向最終產品」。

此外，在一個日益多極化的世界中，低所得國家將不須只依賴西方的資金和政策理念。同時，隨著主要新興經濟體開始追求科技和工業發展以避開「中等所得陷阱」，這些國家也在改變全球生產體系中角色和責任的分配。在中國、越南和印尼等國的經濟成就帶動下，非洲和其他地區的低所得經濟體如今有充沛的機會，可促進勞動密集型產業的就業。畢竟中國正在生產許多原本是已開發經濟體專屬的高附加價值產品。

隨著中國和其他國家繼續攀登工業和科技階梯，大部分供應鏈須轉移到其他成本更低的國家，這將影響到各地商品和勞動力的成本和價格。但開發中國家實際上可以利用後來者的地位，獲得可觀的經濟利益。儘管自動化的威脅已被過度放大，但非洲國家尤其可以利用其較低的要素成本，推動具有比較優勢的成功勞動密集型產業。

例如，非洲國家可以透過建立具有戰略意義的生產群集和工業園區（包括綠色工業），來降低經營成本，同時也有能力吸引外國直接投資。如果管理得當，這種雙管齊下的方法可以為低技能勞動力，提供充足的就業機會，同時迅速增加財政收入。而這反過來又可以改善其他領域的基礎建設，從而為長期繁榮和社會穩定創造條件。

雖然AGOA等貿易協定對非洲國家依然非常重要，但更廣泛的經濟和技術變革正在開闢新的機會。在政治和知識過去幾百年來都被已開發經濟體牽著鼻子走後，非洲正在衝出一條自我肯定的新道路。

（作者Célestin Monga是非洲開發銀行副總裁兼首席經濟學家、Project Syndicate專欄作家）

非洲關稅
金豬年，迎好運！開運紅包先來領一波→

相關新聞

Lyft超車Uber 傳下月在美上市

2019-02-21 23:52

南非幣回升 穆迪暫未降評

2019-02-22 02:06

巴西退休年齡 擬調高至65歲

2019-02-22 02:05

澳幣雲霄飛車 單日劇震1.7%

2019-02-22 02:04

歐日製造業萎縮 經濟有壓

2019-02-22 02:02

陸經濟降溫 衝擊亞洲外銷

2019-02-22 02:01

美耐久財訂單連二月成長

2019-02-22 02:00

日零售商擬台灣香港展店

2019-02-22 02:00

南韓拚就業 推產官合作

2019-02-22 02:00

伊爾艾朗專欄／Fed決策面臨背離市場風險

2019-02-22 01:58

Fed暗示 未必會結束升息

2019-02-22 01:58

瑞銀助富豪逃稅 罰51億美元

2019-02-22 01:57

詐欺嚴重 日人每天被騙億圓

2019-02-22 00:22

態度大轉變？ 川普：不會封殺外國5G業者

2019-02-22 00:01

德銀買債 虧16億美元

2019-02-21 23:51

東芝記憶體擬9月IPO

2019-02-21 23:48

亞洲諸國對陸出口衰退 韓、日、星皆露疲態

2019-02-21 23:39

南韓推出獎勵案鼓勵企業產官合作 創造就業機會

2019-02-21 21:44

美國衛生紙用量冠全球 摧毀加拿大林地

2019-02-21 21:10

有信心美中終將達成貿易協議 亞股多收紅

2019-02-21 19:09

澳幣單日上下震盪1.7% 劇烈波動令炒匯人士揪心

2019-02-21 18:51

重大里程碑 美數位廣告占比料首度超越傳統媒體

2019-02-21 18:03

美中貿易談判可望有進展 日股小漲收紅

2019-02-21 16:01

若與歐盟未達協議 川普撂話：對歐洲車課關稅

2019-02-21 14:24

歐盟高層：風險在於華為服膺中國情報法律

2019-02-21 14:23

無視委軍阻擋 瓜伊多將赴哥倫比亞邊界送物資

2019-02-21 13:39

經濟解析／ Fed要穩 市場愛鴿 麻煩大了

2019-02-21 12:51

歐盟汽車課關稅？ 川普：取決於協商結果

2019-02-21 11:18

Lyft擬3月上市 搶先Uber成首家IPO叫車服務公司

2019-02-21 09:54

東芝記憶體擬追加融資數千億 購回蘋果優先股

2019-02-21 09:35

日本今年最大IPO案 東芝記憶體IPO最快9月登場

2019-02-21 09:14

金融犯罪管控不力 渣打銀行被罰1億英鎊

2019-02-21 08:41

減產前景助油價觸及今年高點 美元上揚打壓金價

2019-02-21 07:56

採用華為風險管控爭辯升高 美議員籲盟國保持共同戰線

2019-02-21 07:38

Fed會議紀錄：暫停升息不會構成風險 今年可能結束縮表

2019-02-21 07:22

美股全面上揚 Fed會議紀錄明確顯示鴿派基調

2019-02-21 07:02

別輕忽金融監管發出的警訊

2019-02-21 01:09

瑞典勞工想創業 可申請6個月無薪假

2019-02-19 13:23

美股牛市新考驗 別被騙了！美企財報暗藏玄機

2019-02-18 08:46
看更多

熱門文章

她用公廁洗手乳洗手 竟全身現血瘡、臉腐蝕如殭屍

2019-02-21 18:44

南韓役男為何怕當兵？還有比北韓更恐怖的敵人…

2019-02-21 11:00

58歲美魔女開色情直播 警大驚：以為才20多歲！

2019-02-21 17:40

美中貿易談判迄今最顯著進展！傳雙方草擬協議大綱

2019-02-21 13:51

上萬臉友喊「到她家門口留便便」！

2019-02-21 12:29

遭正妹「野蠻女友」爆打凌虐六年 癡情男仍信她會改

2019-02-21 16:16

態度大轉變？ 川普：不會封殺外國5G業者

2019-02-22 00:01

北海道強震芮氏規模5.7 無海嘯風險

2019-02-21 20:40

影／北海道驚傳連環車禍 台灣滑雪團26人無人受傷

2019-02-21 16:19

美股全面上揚 Fed會議紀錄明確顯示鴿派基調

2019-02-21 07:02

中美貿易談判 陸學者：卡在「結構性問題」難度大

2019-02-21 18:16

影／英國IS新娘遭褫奪國籍 荷蘭、孟加拉也拒收

2019-02-21 13:00

40名中美遊客在秘魯亞馬遜雨林一旅館遭劫 已2死

2019-02-21 11:43

每天6罐提神飲料 男大生牙斷蛀爛「得拔24顆」

2019-02-21 21:41

北海道地震交通大亂 「歸宅難民」寒風罰站

2019-02-22 00:01

影／美海防軍官計畫大屠殺 家中囤軍火宛如彈藥庫

2019-02-21 17:28

美國衛生紙用量冠全球 摧毀加拿大林地

2019-02-21 21:10

貿戰只是開始 謝金河預言：美中交火下一回合是科技戰

2019-02-21 22:12

拒聖戰新娘回國 川普：她不是美國人

2019-02-21 10:20

限制「複製人」女星亮相 南韓挨轟撤回

2019-02-21 15:17

擋川普緊急狀態令 美眾院明提案、3月中表決

2019-02-21 08:40

傻眼！半個月大新生兒竟整脊

2019-02-21 14:58

女伴生產順利 塞爾維亞女同志總理喜獲麟兒

2019-02-21 11:07

韓航「堅果門」千金 遭指控家暴老公小孩

2019-02-21 18:58

Fed會議紀錄：暫停升息不會構成風險 今年可能結束縮表

2019-02-21 07:22

路透：中美研究10項解決貿易失衡的短期對策

2019-02-21 11:26

歐盟高層：風險在於華為服膺中國情報法律

2019-02-21 14:23

俄公布無人核潛艦畫面 積極發展核武戰略

2019-02-21 10:48

金融犯罪管控不力 渣打銀行被罰1億英鎊

2019-02-21 08:41

遭控利用攝影機窺探乘客 新航：已停用

2019-02-21 18:05

採用華為風險管控爭辯升高 美議員籲盟國保持共同戰線

2019-02-21 07:38

航母入南海？英財相擔心防長發言影響與中國關係

2019-02-21 22:36

美軍撤離敘利亞要求盟國留守 英法拒絕

2019-02-21 22:40

華為的菲律賓城市監控案遭阻 議員要求調查國安風險

2019-02-21 10:15

教宗召開保護孩童會議前夕 反共神父雕像遭拉倒

2019-02-21 21:45

東芝記憶體擬追加融資數千億 購回蘋果優先股

2019-02-21 09:35

芝50女子遭勒斃 連環殺手在逃

2019-02-21 12:14

經濟解析／ Fed要穩 市場愛鴿 麻煩大了

2019-02-21 12:51

影／朝鮮半島局勢降溫 南韓年輕人：不想當兵了

2019-02-21 16:35

陸強調進口大門是打開的 中美肯定是大豆貿易重要夥伴

2019-02-21 09:34
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top