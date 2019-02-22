巴西退休年齡 擬調高至65歲

2019-02-22 02:05 經濟日報 編譯 經濟日報 編譯 徐榆涵 ／美聯社里約熱內盧20日電



巴西總統波索納洛 路透 分享 facebook 巴西總統波索納洛（Jair Bolsonaro）20日提議調高勞工退休年齡，男性調為65歲，女性為62歲，以落實競選承諾，拯救赤字嚴重的退休金制度。

波索納洛向眾議院議長梅雅（Rodrigo Maia）提出建議，該提案必須獲得國會批准，預期遭到強烈反對。

波索納洛表示，「我以前錯了。我們有個獨特機會，可以真正保證未來世代每人都能領到退休金」。波索納洛之前反對這項改革。

按照現行制度，勞工提撥30到35年後就可開始領取退休金，意味許多人能在50到55歲退休。

根據大學和商業智庫Fundacao Getulio Vargas的經濟學家巴拉西亞諾（Marcel Balassiano）的說法，2018年民營企業勞工的聯邦養老金制度赤字近550億美元，10年內增加170%。

官員表示，將分階段實施的改革將在未來10年內省下超過3,100億美元，然而，研究顯示，若現行制度不變，巴西社會安全可能在兩到三年內崩潰。

巴西政府也希望透過養老改革，縮小公私部門員工之間的巨大鴻溝。巴拉西亞諾研究顯示，公務員退休後每月能領5000美元，而大多數勞工的養老金通常每月最高1,479美元。

巴西為拉丁美洲人口最多的國家，長期來以相對慷慨的養老金福利著稱。許多經濟學家認為，這項體系無法持續，因為現在民眾退休後的餘命比過去更長。

根據經濟合作與發展組織2017年的報告，預計巴西未來40年的65歲及以上人口將增加兩倍多，2050年老年人口將占40%左右。

近年來多次減少社會福利的提案都在國會闖關失敗，且導致全國性的抗議活動。

巴西副總統莫勞（Hamilton Mourao）日前向記者表示，他相信政府在國會仍然缺少60至70票，以獲得實施改革所需的308票。