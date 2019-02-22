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南非幣回升 穆迪暫未降評

2019-02-22 02:06經濟日報 編譯湯淑君／綜合外電

南非預算疑慮減輕，穆迪未降評 。 路透
南非預算疑慮減輕，穆迪未降評 。 路透
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南非蘭德兌美元走勢21日止跌回升，因政府日前公布的預算案附帶改革承諾，可望取信於信評公司穆迪（Moody's），進而保住南非碩果僅存的投資級主權債信評等。

南非財政部長姆博維尼20日公布國家預算案，預計未來三年注資690億蘭德（50億美元）協助負債300億美元、瀕臨倒閉的國營電力公司Eskom。這是南非歷來最大紓困案。由於Eskom大部分債務由政府擔保，若未搭配管控Eskom成本的計畫，這項紓困案可能拖累南非已捉襟見肘的公共財政。

主要國際信評公司已紛紛把南非主權債打落「垃圾級」評等，只剩穆迪一家至今仍給南非投資級評等。穆迪訂於下個月重新評估現行評等。

姆博維尼說：「以Eskom目前的情況來說，注資有如杯水車薪。」他強調這是有條件紓困，Eskom必須每年大砍成本逾200億蘭德，財政部也會指派「重整長」嚴加監督。

在新預算案呈現更晦暗的經濟和債務前景後，蘭德匯價起初重貶到14.3737蘭德兌1美元，是七周來最低，但隨著市場消化姆博維尼削減公共支出和改革Eskom等公營事業的承諾，蘭德21日盤中強彈2.75%，報13.6300蘭德兌1美元。

德國商銀（Commerzbank）報告說：「財長解釋紓困有條件，並列出首批整頓方案，似已減輕3月底信評遭降的疑慮。」

南非債務經濟
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