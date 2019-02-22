澳幣雲霄飛車 單日劇震1.7%

2019-02-22 02:04 經濟日報 編譯 經濟日報 編譯 葉亭均 ／綜合報導



澳幣21日上下震盪1.7%，引發避險基金與炒匯人士在升貶兩方向加碼押注 。 路透 分享 facebook 澳幣過去一個月的匯率波動程度高居十大工業國（G10）貨幣之首，在21日當天最高升貶幅度差距約1.7%，反映美中貿易戰、澳洲央行立場轉鴿派與鐵礦砂價格逆轉等多空因素交戰，避險基金與炒匯人士在升貶兩個方向加碼押注，引發澳幣匯率劇烈震盪。

澳幣21日盤初因意外強勁的就業數據而飆升0.6%，迫使交易員結清空頭部位。

但是不到一小時後，澳幣驟貶，原因是西太平洋銀行（Westpac）重量級經濟學家預測澳洲央行可能會降息兩次。

另外，隨著美中接近談成貿易協議的報導出爐，澳幣暫時在平盤遊走。

接著路透又報導中國大連港海關無限期禁止進口澳洲煤礦，澳幣又急貶，一度重貶逾1%，稍後貶幅收斂至0.7%，至1澳幣兌0.7114美元

墨爾本IG集團分析師洛達（Kyle Rodd）表示：「市場上可能湧現大量焦慮，對於大連港事件的擔心遠超過經濟本身，且擔心還有更糟的事情來臨，這引發原本就已劇烈波動的澳幣走勢更加動盪。這種情況短期內不會停歇。」

交易員表示，澳幣這種對全球經濟不確定性甚為敏感的貨幣正陷入多空因素的拉鋸戰。

在美中貿易戰、澳洲央行轉鴿與鐵礦砂價格有逆轉跡象之際，避險基金與炒匯人士已對升貶兩個不同方向加碼押注。

荷蘭合作銀行駐香港亞洲金融市場研究主管艾維利（Michael Every）表示：「澳洲經濟一半受到中國影響，一半受到西方影響，隨著雙重因素角力，澳幣將會往不同方向拉扯。」

不過對交易員來說，多重影響因素交織只意味交易澳幣的機會更多。

艾維利說：「由於沒有監管機構積極干預，匯率波動會更大。」