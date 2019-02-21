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南韓推出獎勵案鼓勵企業產官合作 創造就業機會

2019-02-21 21:44經濟日報 記者洪啟原╱即時報導

南韓政府21日推出一套獎勵案，鼓勵企業與各地市政府及有關單位合作，創造就業機會。

南韓工業、貿易暨能源部（MTIE）表示，這項獎勵補助方案包含投資補助、減稅優惠以及綜合工業區的租金減免。若企業在當地投資900億韓元（7,900萬美元），市政府會補助90億韓元（790萬美元）。

這是政府創造更多工作機會的計畫之一，因為目前經濟放緩。這項計畫以現代汽車和光州廣域市市政府合資的汽車組裝廠為參考範本。

現代汽車元月宣布，斥資530億韓元投資光州的一家汽車組裝廠，以生產迷你運動休旅車（SUV）。現代將取得這家組裝廠19%的股份，光州廣域市政府則持有21%的股份，價值590億韓元。市政府正進一步爭取一筆價值1,680億韓元的投資案。該組裝廠將另外向金融機構借貸4,200億韓元。

這座新組裝廠將為當地創造1.1萬個工作機會，去年光州失業率為3.8%。財長洪楠基表示，這類產官合作在光州和其他地區創造的工作機會，對南韓經濟是「嶄新的突破」。

MTIE部長宋永謀（音譯）表示，現代和光州廣域市的產官合作模式，為帶動南韓經濟復甦提供全新的替代選項，還能創造投資及就業情勢，「是時候考慮為產官合作挹注動能，並將這類互惠的工作模式推廣至其他地區。」

現代汽車元月斥資530億韓元投資光州的一家汽車組裝廠，與光州廣域市政府各別持有1...
現代汽車元月斥資530億韓元投資光州的一家汽車組裝廠，與光州廣域市政府各別持有19%和21%的股份。法新社
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南韓經濟失業
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