美國衛生紙用量冠全球 摧毀加拿大林地

2019-02-21 21:10 聯合報 記者 聯合報 記者 張江寧 ╱即時報導



路透報導，研究顯示，美國人平均衛生紙用量居全球之冠。浪費衛生紙不僅會摧毀紙漿原料產地、影響當地原住民生活，也加速全球暖化。

根據天然資源保護會議在20日的報告，美國消費者每周平均使用3卷衛生紙，美國占了全球衛生紙用量的五分之一。

美國衛生紙產品的原料為木漿，多半來自加拿大北部的原始林。根據天然資源保護會議，為了製作衛生紙，伐木業者每年砍掉約40萬公頃森林。

森林在對抗全球暖化扮演了關鍵角色，林地能協助吸收、儲存二氧化碳。

伐木會讓二氧化碳再次回到大氣層中，自2000年來，加拿大的森林因伐木已消失了超過9%。

天然資源保護會議點名美國幾家大型衛生紙公司，如寶僑、金百利克拉克及喬治亞太平洋，他們偏好使用處女紙漿製作衛生紙，而非回收原料和替代纖維。

報告的共同作者和天然資源保護協會的專案經理芬亞德指出：「美國消費者通常不會思考自己用的衛生紙從哪來。在氣候變遷危機的威脅下，我們急需保護我們的森林，不能再用這種老舊過時的方法製造衛生紙。」

喬治亞太平洋發言人表示，該公司的原料包括回收纖維和處女紙漿。採用處女紙漿是因其柔軟、瞬吸等特質，但他們也會確保自己用合理手段取得木漿，「產品品質取決於原料採用，而消費者往往很挑剔」。

金百利克拉克公司則承諾在2025年之前將處女紙漿用量減半，並增加採用較不影響環境的替代、回收纖維為原料。

加拿大北部森林目前有超過600個原住民聚落，因密集的伐木活動，原住民傳統生活模式已遭受嚴重威脅。報告說：「許多部落僅剩下一小塊森林，而大部分原住民無力阻擋森林砍伐。」

加拿大克里族的副酋長古鷗說，衛生紙公司的伐木活動已嚴重影響到族人在魁北克北部的魚獵活動。