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經濟解析/ Fed要穩 市場愛鴿 麻煩大了

2019-02-21 12:51經濟日報 記者任中原╱即時報導

美國聯準會（Fed）公布元月底會議紀錄的內容，可能有助於金融市場由元月的動盪恢復平穩，但也凸顯出美國與主要國家經濟情勢背離所帶來的挑戰，因此最早在3月的會議中Fed便將面臨考驗。理由如下：

1.會議紀錄中提到元月Fed政策大轉向的4項原因，其中兩項與美國經濟有關，包括國內景氣轉弱且經濟體系仍有閒置產能，以及生產力即將加速提昇，但這顯然不是促使Fed對升息「更有耐心」，及縮減資產負債表時將「更有彈性」的決定性因素。Fed雖提到景氣下降的風險，但仍強調經濟活動、勞動市場及通膨動向相對強勁。

2.反觀另外兩項與國際環境有關的因素，包括國際經濟持續惡化，及去年第4季金融市場重挫可能帶來的後續衝擊，Fed卻特別重視。決策官員點名中國及歐洲經濟，且「必須密切監視金融市場的結構或行為」，可能已經在數月前造成「流動性情勢吃緊」。

3.由於外界常批評Fed以「全世界的央行」自許，及屈服於市場力量，因此Fed官員不大願意強調國際經濟及金融市場，但這回卻毫不猶豫凸顯這兩點。

4.Fed明白表示上述國內、外挑戰，加上貿易緊張升高，都是Fed貨幣政策正常常化過程中所面臨的挑戰，且美國經濟強勢很可能被國際疲軟所抵消。再者，國外因素對許多美國上市公司造成的風險，遠比美國整體經濟的曝險程度更高；而且沒有任何一個主要國家願意本國貨幣升值，也使市場調整機制的力量減弱。

5.基於上述因素，Fed將更加依賴經濟數據。但金融市場已經認定Fed不僅今年將暫停升息，2020年可能降息，且將提前結束縮表計畫。許多市場人士預期3月會議時所公布的「點陣圖」 將顯示Fed預測利率先平後降，並公布今年內停止縮表的細節。

6.Fed的政策立場已經從「超鷹派」轉向「耐心」及「彈性」，現在當然希望能穩住市場的預期，為自已留下一些政策轉圜的空間，然而目前市場卻認為Fed已經轉向「鴿派」；因此未來Fed的發言若違逆市場的想法，勢必引發新一波動盪。

Fed希望決策官員接下來的發言，以及各項經濟數據，有助於降低政策溝通失敗及市場動盪的風險。但若不成，Fed在對外溝通時將面臨尖銳挑戰，並可能對市場造成重大的干擾。

作者：伊爾艾朗（Mohamed A. El-Erian），安聯集團首席經濟顧問，彭博資訊專欄作者。

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