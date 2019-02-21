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上萬臉友喊「到她家門口留便便」！

2019-02-21 12:29聯合報 記者季晶晶╱即時報導

澳洲新南威爾斯省省長貝利吉克連（Gladys Berejiklian）反對推動自願參與的藥物檢測計畫，該計畫的目的是減少濫用藥物事故；她的立場惹惱數萬社群媒體用戶，「留便便在貝利吉克連家門口」的臉書專頁，有超過1.1萬人登記感興趣，近3000人證實當地今天下午2至4時之間將參與。澳洲警方主動出擊，設法防範此一抗議活動。

不滿貝利吉克連施政表現的臉書網頁說：「既然貝利吉克連最近很扯爛，到她家門口留點禮物吧。 」

此一呼籲吸引雪片般反應，有網民表示一定到場：「從現在起， 我只吃最重口味的咖哩，直到我卸下超大坨屎在貝利吉克連家門口為止。」

抗議活動籌辦人形容留下便便僅是「挖苦」手法，但警方嚴陣以待，主動聯絡有意參加的臉友，警告他們不要真的這樣做。

一位未說明身份的臉友指出，收到北岸地區警察局傳送出來的簡訊警告：「北岸地區警隊希望討論您涉及的有關新南威爾省省長貝利吉克連的一場活動，」

警方發言人表示，雖不鼓勵，但若無其他可行選項，警察偶而可用社群媒體進行聯絡。但他不肯透露，有多人被告知不要以身觸法，以及違規會有何種處罰。

今天下午澳洲氣溫預估達攝氏25度，如果真的堆積大量糞便，將影響公共衛生。

澳洲新南威爾斯省省長貝利吉克連。歐新社
澳洲新南威爾斯省省長貝利吉克連。歐新社
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