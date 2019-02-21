經濟解析/ 三星掰彎智慧手機螢幕 掰不動市場現實

2019-02-21 11:28 經濟日報 記者 經濟日報 記者 黃淑玲 ╱即時報導



三星的首款可折疊螢幕手機發表了，但恐怕還是難以扭轉智慧手機的市場現實。

三星採取和蘋果相同的策略，擴大智慧手機的產品線，旗艦機種Galaxy S系列一口氣推出四款新機，寄望藉以擴大消費群。蘋果去年秋天推新機時，就是增加了一款較低價的iPhone XR，在發表會上展示三款手機。

三星也推出四個版本的Galaxy S10系列新機，外加一款顯示幕可以折疊的Galaxy Fold。最高規格的Galaxy S10機種是5G版本新機，由於5G網路實際上還十分有限，這款5G版手機的售價和確切上市日期仍未定。

三星已有定價的新機，最便宜的750美元，折疊手機最貴，要價1,980美元。顯然想要吸引各種不同預算的消費者，擴大市場潛力。但是看看同樣這麼想的蘋果，命運如何？

去年推出三款新iPhone後的蘋果，接下來的那一季（10-12月），iPhone銷售營收年減率高達15%；根據IDC的估計，銷售數量減少12%。