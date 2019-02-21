親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
美中貿易新進展
國際焦點
世界萬象
奇聞不要看
全球財經
美國新聞
轉角國際

婦產醫加重麻醉趁機病床性侵孕婦 妻裝針孔過程全拍下

南韓役男為何怕當兵？還有比北韓更恐怖的敵人…

經濟解析/ 三星掰彎智慧手機螢幕 掰不動市場現實

2019-02-21 11:28經濟日報 記者黃淑玲╱即時報導

三星的首款可折疊螢幕手機發表了，但恐怕還是難以扭轉智慧手機的市場現實。

三星採取和蘋果相同的策略，擴大智慧手機的產品線，旗艦機種Galaxy S系列一口氣推出四款新機，寄望藉以擴大消費群。蘋果去年秋天推新機時，就是增加了一款較低價的iPhone XR，在發表會上展示三款手機。

三星也推出四個版本的Galaxy S10系列新機，外加一款顯示幕可以折疊的Galaxy Fold。最高規格的Galaxy S10機種是5G版本新機，由於5G網路實際上還十分有限，這款5G版手機的售價和確切上市日期仍未定。

三星已有定價的新機，最便宜的750美元，折疊手機最貴，要價1,980美元。顯然想要吸引各種不同預算的消費者，擴大市場潛力。但是看看同樣這麼想的蘋果，命運如何？

去年推出三款新iPhone後的蘋果，接下來的那一季（10-12月），iPhone銷售營收年減率高達15%；根據IDC的估計，銷售數量減少12%。

道瓊社分析，蘋果把賣不好的原因歸咎於中國市場，這因素對三星而言更是嚴峻，因為三星和中國自有的智慧手機品牌，同是在安卓系統之下競爭。而折疊手機售價高昂，市場接受度也是一大問號。

三星發表可折疊螢幕手機Galaxy Fold。 路透
三星發表可折疊螢幕手機Galaxy Fold。 路透
分享
三星Galaxy Fold折疊螢幕手機。 路透
三星Galaxy Fold折疊螢幕手機。 路透
分享
三星20日發表多款Galaxy S10系列新機。 美聯社
三星20日發表多款Galaxy S10系列新機。 美聯社
分享

金豬年，迎好運！開運紅包先來領一波→

相關新聞

路透：中美研究10項解決貿易失衡的短期對策

2019-02-21 11:26

歐盟汽車課關稅？ 川普：取決於協商結果

2019-02-21 11:18

Lyft擬3月上市 搶先Uber成首家IPO叫車服務公司

2019-02-21 09:54

東芝記憶體擬追加融資數千億 購回蘋果優先股

2019-02-21 09:35

日本今年最大IPO案 東芝記憶體IPO最快9月登場

2019-02-21 09:14

金融犯罪管控不力 渣打銀行被罰1億英鎊

2019-02-21 08:41

減產前景助油價觸及今年高點 美元上揚打壓金價

2019-02-21 07:56

採用華為風險管控爭辯升高 美議員籲盟國保持共同戰線

2019-02-21 07:38

Fed會議紀錄：暫停升息不會構成風險 今年可能結束縮表

2019-02-21 07:22

美股全面上揚 Fed會議紀錄明確顯示鴿派基調

2019-02-21 07:02

別輕忽金融監管發出的警訊

2019-02-21 01:09

Fed轉鴿 亞洲金融鬆口氣

2019-02-21 00:37

蘋果擬整合三大硬體App

2019-02-21 00:37

特斯拉強攻租借服務

2019-02-21 00:37

英國脫歐效應擴散…日企恐現撤退潮

2019-02-21 00:11

煤炭業黯淡 嘉能可限產

2019-02-20 23:56

陸延後澳洲焦煤通關

2019-02-20 23:50

全球孤立尼加拉瓜 台借30億「人道救援」

2019-02-20 23:48

美國抵制華為破功？ 德國也唱反調

2019-02-20 23:48

福特關閉巴西廠 結束南美卡車事業

2019-02-20 23:25

日本非銀行企業匯款額 擬放寬

2019-02-20 23:09

日上月出口遽減8.4%

2019-02-20 23:06

日本1月外國遊客再創新高 台灣居第三

2019-02-20 22:42

羅傑斯警告：嚴重經濟衰退將來臨 川普將加速貿易戰助連任

2019-02-20 21:46

任淑莉：大陸不是匯率操縱國 美國才是

2019-02-20 20:24

馬斯克：特斯拉車種 年底前可不必駕駛介入就能行駛

2019-02-20 16:57

美國經濟降溫 禁不起更多負面衝擊

2019-02-20 14:47

日本1月貿易赤字劇增 對中國出口大幅下滑

2019-02-20 13:50

供給短缺助鈀金飆漲 衝破每英兩1,500美元

2019-02-20 13:47

德國也轉向…美國抵制華為破功

2019-02-20 13:26

該不該禁？ 華為讓歐、美電信商立場分裂

2019-02-20 13:17

美中貿易談判趨樂觀 亞洲股匯普遍走高

2019-02-20 12:49

福特退出南美卡車事業 關閉巴西廠

2019-02-20 12:37

尼加拉瓜國會通過台灣1億美元貸款案

2019-02-20 11:41

圖表解析：川普為何自稱沒他股市跌萬點

2019-02-20 11:30

中國操縱匯率？葉倫終於說了公道話

2019-02-20 11:07

美方希望中方承諾不操縱人民幣貶值 葉倫認為窒礙難行

2019-02-20 10:24

Fed紐約聯準行總裁威廉斯：沒有必要再次升息

2019-02-20 09:52

川普推文：如果當初我敗選 美股起碼跌1萬點

2019-02-20 09:38
看更多

熱門文章

劈腿50女 乙武洋匡傳再婚貌似俄溜冰女王的混血美女

2019-02-20 18:55

睡過50女的秘訣？ AV男優清水健揭露乙武洋匡有「神鵰」

2019-02-20 20:20

羅傑斯警告：嚴重經濟衰退將來臨 川普將加速貿易戰助連任

2019-02-20 21:46

影／我要殺了妳！韓航董娘又傳飆罵菲傭 錄音檔曝光

2019-02-20 12:27

「大貓卡在我家樹上」消防員到場看到美洲獅嚇壞

2019-02-20 16:31

南韓役男為何怕當兵？還有比北韓更恐怖的敵人…

2019-02-21 11:00

泰國紀念「那萊王」傳統活動 模特兒穿性感古裝引反彈

2019-02-20 17:57

加州反對築牆遭川普報復 千億高鐵經費沒了

2019-02-20 20:37

貿易戰進行中 大陸中央一號文件提大豆振興計劃

2019-02-20 15:23

場上所有選手都叫鈴木！主播表現讓網友大讚專業

2019-02-20 12:47

連牙齒都武裝！ 中國海上力量令美國憂

2019-02-20 22:16

普亭：若美在歐洲部署飛彈 俄會直接瞄準美國

2019-02-20 20:59

經濟解析╱為何美、中無法達成真正的貿易協議？

2019-02-20 14:41

政治報復！加州不挺築牆 川普不給高鐵

2019-02-21 00:08

美國抵制華為破功？ 德國也唱反調

2019-02-20 23:48

美股全面上揚 Fed會議紀錄明確顯示鴿派基調

2019-02-21 07:02

「象牙走私女王」大陸商人楊鳳蘭遭坦尚尼亞判刑15年

2019-02-20 11:41

抗老有法寶 日本研究：明日葉能清除細胞垃圾

2019-02-20 18:40

美中貿易戰休兵 川普再暗示延長

2019-02-20 14:23

影／老佛爺之外還是貓奴 你不知道拉格斐的5件事

2019-02-20 13:23

Fed轉鴿 亞洲金融鬆口氣

2019-02-21 00:37

別輕忽金融監管發出的警訊

2019-02-21 01:09

普亭國情咨文 嗆飛彈瞄準美國

2019-02-20 23:48

越南最新時尚 髮廊推出 「川普、金正恩」髮型免費

2019-02-20 16:29

全球股市來到關鍵時刻 就看能否跨過這關

2019-02-20 22:52

兩手應對貿易戰！王毅向美示好、中共下令多種大豆

2019-02-21 00:38

美國經濟降溫 禁不起更多負面衝擊

2019-02-20 14:47

美國會報告：川普要賣核電廠給沙烏地 恐違法、違紀

2019-02-20 12:49

德國也轉向…美國抵制華為破功

2019-02-20 13:26

日本1月外國遊客再創新高 台灣居第三

2019-02-20 22:42

菲國掃蕩非法打工 58名台灣人被捕

2019-02-20 21:01

擋川普緊急狀態令 美眾院明提案、3月中表決

2019-02-21 08:40

新移民不諳英語 70歲的他做清潔工暫棲身

2019-02-20 18:10

營養午餐該吃多久？橫濱市15分鐘挨轟太短

2019-02-20 15:08

任淑莉：大陸不是匯率操縱國 美國才是

2019-02-20 20:24

出身酪農家庭 香奈兒創意總監拉格斐自稱童年窮極無聊

2019-02-20 17:04

馬斯克：特斯拉車種 年底前可不必駕駛介入就能行駛

2019-02-20 16:57

因應關稅問題 美要陸承諾人民幣不貶值

2019-02-21 00:28

Fed會議紀錄：暫停升息不會構成風險 今年可能結束縮表

2019-02-21 07:22

該不該禁？ 華為讓歐、美電信商立場分裂

2019-02-20 13:17
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top