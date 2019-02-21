歐盟汽車課關稅？ 川普：取決於協商結果

2019-02-21 11:18 聯合報 記者 聯合報 記者 徐榆涵 ╱即時報導



美國總統川普20日表示，「絕對正在考慮」對歐洲進口車課徵關稅。美國商務部日前遞交進口車輛與零件是否對美國國家安全構成威脅的報告，白宮正在評估內容。

川普明確表示，任何有關是否課徵歐洲進口車關稅的決定，取決於美國與歐盟之間的貿易談判。

川普20日在白宮接見奧地利總理庫爾茨（Sebastian Kurz）時對媒體記者說：「我們正在協商，若無法達成協議，我們將祭出關稅。」

美國汽車製造業者表面上會從對國外競爭對手的關稅中受益，但進口零件將受到川普的關稅政策影響，價格可能提高。汽車製造業也可能遭到報復性關稅影響，川普政府此前已對進口鋼、鋁分別加徵25%及10%的國安關稅。

川普形容美國和奧地利有「良好的貿易關係」，但他抱怨美歐之間貿易逆差過大，他估計每年貿易逆差額為1510億美元。川普說，歐盟立場很硬，「很難與他們達成協議」。

美國商務部調查進口車輛和零件是否對國家安全構成威脅的報告17日提交，建議作法暫時不明。川普收到報告後，有90天可以決定是否實施關稅。