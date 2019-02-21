東芝記憶體擬追加融資數千億 購回蘋果優先股

2019-02-21 09:35 聯合報 記者 聯合報 記者 蔡佩芳 ╱即時報導



日本半導體大廠東芝記憶體(Toshiba Memory)正就接受日本政策投資銀行等數千億日圓規模的注資展開協調，以回購美國蘋果公司等持有的優先股。

共同社報導，東芝記憶體計畫今秋在東京證交所首次公開募股(IPO)，並將蘋果等持有的優先股購回，增加「日本勢力」的持股比例，穩握主導權，打造安定的經營環境。

東芝記憶體研議向主要金融機構融資6000億日圓追加融資，政投銀、產業革新機構子單位INCJ的出資金額可能再追加。