金融犯罪管控不力 渣打銀行被罰1億英鎊

2019-02-21 08:41 經濟日報 記者 經濟日報 記者 黃淑玲 ╱即時報導



英國渣打銀行20日表示，英國金融監管機構調查該行歷來金融犯罪管控之後，決定裁罰渣打銀行1.02億英鎊（1.33億美元）。

渣打銀行在提交給香港證券交易所的申報文件中指出，該行針對此罰款，正在研商因應對策。