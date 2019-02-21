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金融犯罪管控不力 渣打銀行被罰1億英鎊

2019-02-21 08:41經濟日報 記者黃淑玲╱即時報導

英國渣打銀行20日表示，英國金融監管機構調查該行歷來金融犯罪管控之後，決定裁罰渣打銀行1.02億英鎊（1.33億美元）。

渣打銀行在提交給香港證券交易所的申報文件中指出，該行針對此罰款，正在研商因應對策。

渣打銀行在其第4季財報中，已預列一筆9億美元的備用金，來對應美國和英國金管機構正在進行的調查。

渣打銀行因金融犯罪管控不力，被罰1.02億英鎊。 路透
渣打銀行因金融犯罪管控不力，被罰1.02億英鎊。 路透
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