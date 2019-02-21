川普重申談判若不成 將加徵歐洲汽車關稅

2019-02-21 08:14 經濟日報 記者 經濟日報 記者 黃淑玲 ╱即時報導



美國總統川普20日表示，美國是否會對歐盟進口汽車加徵關稅，取決於美國與歐盟是否就此議題達成協議，重申了美國仍有可能提高歐盟汽車關稅。

川普說：「我們正在努力達成協議」，但與歐盟代表的談判目前談得很艱難。

川普17日收到有關進口汽車是否對美國構成國家安全威脅的調查報告，他有90天的時間來決定是否根據調查結果採取行動。這項調查的內容尚未公開。